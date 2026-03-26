Ethiopie: Le pays donne amnistie de visa pour les Américains d'origine éthiopienne, un pas majeur vers le rapprochement avec la diaspora

Addis-Abeba — Le Service de l'immigration et de la citoyenneté (ICS) a annoncé une amnistie de visa à grande échelle pour les Américains d'origine éthiopienne, illustrant la volonté du gouvernement d'Éthiopie de renforcer ses liens avec sa diaspora mondiale.

Cette initiative, inscrite dans le cadre de la « diplomatie citoyenne », permet aux citoyens américains d'origine éthiopienne ayant dépassé la durée légale de séjour en Éthiopie de régulariser leur situation. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent prouver qu'au moins un de leurs parents possède la nationalité éthiopienne.

Les mesures incluent la gratuité pour les personnes de moins de 18 ans et une réduction de 50 % des pénalités pour les adultes. L'amnistie, limitée à une période de 60 jours, s'étend du 24 mars au 23 mai 2026.

Selon Gosa Demissie, directeur général adjoint de l'ICS, cette décision reflète « le respect et la reconnaissance envers les personnes d'origine éthiopienne » et vise à lever les obstacles à l'intégration de la diaspora.

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Les autorités soulignent que cette initiative ne se limite pas à la régularisation des visas : elle renforce également les relations historiques entre l'Éthiopie et les États-Unis et offre aux membres de la diaspora la possibilité de vivre, travailler et contribuer pleinement au pays.

Des milliers de personnes sont concernées, marquant ainsi un pas concret vers une inclusion accrue des Éthiopiens de l'étranger.