Congo-Brazzaville: Yolande Ketta-Mbanguyd mobilise les acteurs locaux pour une école d'excellence

À l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, la mairie du quatrième arrondissement de Pointe-Noire, Loandjili, a franchi une étape décisive dans sa politique éducative. A l'initiative de son administratrice-maire, Yolande Ketta-Mbanguyd, une rencontre a réuni, le 25 mars, l'ensemble des forces vives du secteur pour tracer les contours d'un système d'enseignement plus performant.

La salle polyvalente de la mairie de Loandjili a vibré mercredi au rythme de la réflexion et du partenariat éducatif. Pour la première fois, une plateforme d'échange a été créée en vue de briser l'isolement des structures éducatives et favoriser une synergie durable entre le public, le privé et la société civile.

Autour de la table, la diversité des profils a témoigné l'ambition du projet: autorités scolaires, chefs d'établissements et représentants de la direction départementale de l'éducation, acteurs de proximité; responsables de quartier et l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, partenaires au développement; Fondation UBA, Fondation Kalissa Ikama, le consul de Malte et l'association Médias freelance.

Le partenariat au coeur des débats

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Le programme a été marqué par deux panels de haut niveau visant à apporter des réponses concrètes aux défis du terrain, à savoir le financement de l'éducation.

Le premier panel a exploré les opportunités de partenariat avec la Fondation UBA dont l'enjeu consistait à sortir du tout-État pour identifier des mécanismes de financement innovants et des soutiens institutionnels capables de moderniser les infrastructures scolaires.

Le second a rappelé que l'orientation scolaire n'est pas un luxe mais un « droit pour l'apprenant ». Les intervenants ont insisté sur la responsabilité partagée entre l'État et les établissements pour garantir l'épanouissement des jeunes. « Notre volonté est de faire de Loandjili un pôle d'excellence éducative, basé sur la collaboration, l'innovation et l'inclusion », a affirmé Yolande Ketta-Mbanguyd lors de son allocution.

L'un des moments forts de la journée a été la remise officielle d'un important lot de livres par la Fondation UBA à la mairie. Ce don vient renforcer les ressources documentaires de l'arrondissement et souligne l'importance de la lecture dans le parcours pédagogique des jeunes congolais.

Cette première édition ne se veut pas un acte isolé. Elle pose les jalons d'un système éducatif local plus solidaire. En fédérant ces acteurs autour d'une vision commune, l'administration de Loandjili entend transformer durablement la qualité de l'enseignement au profit des élèves de l'arrondissement.