Congo-Brazzaville: Musique gospel - Leatitia Céleste Ministry loue Dieu à travers la chanson «Lesarwa»

Après sept années d'hibernation, l'artiste gospel congolaise Leatitia Céleste Ministry vient de lancer un nouveau single intitulé «Lesarwa», chanté en langue vernaculaire "kouyou". Ce single exceptionnel fait partie du projet porté par le concept fort: « Le gospel dans ma culture ».

Considérée comme l'une des figures emblématiques du gospel en République du Congo, Leatitia Céleste vient de mettre sur le marché du disque « Lesarawa» Okonzi, ce qui signifie « Élevons le roi ». Ce single exceptionnel chanté en langue vernaculaire kouyo, du département de la Cuvette, marque le retour avec brio de la musienne après sept années d'hibernation. Car son deuxième et dernier album, « Me voici », remonte de 2019, avant qu'elle ne marque une pause pour structurer les activités de son Association femme de coeur (AFC), une association philanthropique dont elle est la présidente-fondatrice, puis se lance dans l'entrepreneuriat.

Sept ans durant, la scène et son public lui ont trop manqué, dit-elle. Et pour marquer son retour de la plus belle de manières, elle a choisi d'explorer un nouvel univers musical qui n'est autre que le Folk. Il était temps de faire ce « comeback ».

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À travers ce single, Leatitia Céleste montre au public que l'on peut louer Dieu et exprimer ses émotions les plus profondes dans sa propre langue, sans aucun complexe. «Le gospel n'est pas un genre musical figé, lié uniquement à l'anglais, au français ou au lingala. Nous pouvons murmurer nos prières et nos soupirs à Dieu avec notre identité propre et nos sonorités ancestrales», a-t-elle indiqué.

Leatitia Céleste estime aussi qu'avec la sortie du magnifique single «Lesarawa», les perspectives seront nombreuses et passionnantes. Sur le plan musical, elle ambitionne d'organiser dans les deux grandes villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, un festival intitulé « Le gospel et le folk ». A cette occasion, chaque participant pourra s'exprimer dans sa langue vernaculaire. Outre ce festival, Leatitia Céleste prépare également un concert live personnel qui sera un voyage à travers toutes ses oeuvres.

Le temps de l'audace pour la femme congolaise

Femme à plusieurs casquettes, Leatitia Céleste pense que le temps de l'audace est arrivé pour la femme congolaise. C'est ainsi qu'elle a profité de la célébration de ce mois de mars; mois de la femme qui a eu pour thème cette année « Droit, justice et action », pour dire un mot et surtout passer un message à ses soeurs (femmes). En effet, si l'année dernière elle et son équipe de l'AFC ont marqué les esprits avec une grande marche de soutien aux jeunes filles-mères pour dénoncer la marginalisation, cette année, elles ont choisi de porter un message fort de mobilisation via les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de leur association.

« Mon message pour chaque femme est le suivant : "Femme, la reconnaissance de nos droits commence par une prise de conscience. Nous avons une place, une voix et un pouvoir dans cette société. Le temps du doute est terminé, celui de l'audace est arrivé. Alors ose entreprendre, ose innover, ose prendre ta place dans tous les secteurs d'activités. Femme, lève-toi et prends les rênes de ta réussite. Car lorsque les femmes avancent, le monde avance avec elles". Je souhaite à chacune la force et la détermination de croire en ses rêves », a-t-elle déclaré.

Femme déterminée et engagée sur le plan social, Leatitia Céleste prévoit d'organiser une conférence-débat sur « Le diabète et ses secrets », ainsi que des ateliers dédiés aux jeunes filles-mères pour les accompagner dans leurs projets de réinsertion sociale. A propos, elle a délivré un message à tous ceux qui souhaiteraient soutenir l'AFC dans l'organisation de ces activités. « Je reste très ouverte à toute forme de collaboration.

Les soutiens, qu'ils soient matériels, financiers ou moraux, sont essentiels pour porter nos projets encore plus loin. Pour nous suivre ou nous rejoindre, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux de l'association AFC, par courriel à leatitiaceleste@gmail.com ou directement par téléphone au 06 778 75 41. Chaque geste compte pour faire avancer la cause des femmes. Je remercie toute l'équipe du journal "Les Dépêches de Brazzaville" du groupe Agence d'information d'Afrique centrale pour cette opportunité de m'exprimer», a-t-elle indiqué.

Précisons que Leatitia Céleste a été révélée comme voix féminine du groupe Wisdom Classic pendant quatorze ans. Elle évolue désormais en carrière solo avec deux albums sur le marché: « C'est encore possible » et « Me voici ».