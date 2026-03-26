Afrique: Le ministre des Finances rencontre l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au Soudan

25 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le ministre des Finances, Dr. Jibril Ibrahim Mohamed, a rencontré M. Pekka Haavisto, Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au Soudan, en présence de Mme Naila Hajjar, chargée des affaires politiques et assistante spéciale de l'Envoyé.

La rencontre a porté sur la situation humanitaire, économique et politique du pays, où le ministre a insisté sur son refus des solutions toutes faites proposées par la communauté internationale, soulignant que la concertation de toutes les parties prenantes est essentielle pour définir une vision claire et établir un point de départ propice au processus de paix.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer les efforts de paix, affirmant que l'instauration d'une paix durable exige le renforcement de la confiance entre les parties à travers l'échanges de prisonniers, l'ouverture de couloirs humanitaires et la conclusion d'une trêve de courte durée afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.

La renctre a examiné l'importance de protéger les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux et les réseaux d'eau et d'électricité, et d'empêcher leur utilisation à des fins militaires afin de minimiser les pertes civiles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, les deux parties ont affirmé que la reconstruction est un élément fondamental du processus de paix, car la stabilité ne peut être instaurée sans le rétablissement des services publics, ce qui renforce la confiance des citoyens dans la viabilité de la paix.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de réorganiser les relations entre l'action militaire et l'action politique afin d'assurer l'intégration des forces armées aux institutions étatiques conformément aux principes juridiques clairs et d'empêcher l'existence de forces parallèles en dehors du cadre de l'État.

La réunion a conclu que l'instauration de la paix au Soudan exige une approche cumulative fondée sur des mesures pratiques et applicables qui se transforment progressivement en un processus politique global et durable.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.