Afrique: Le ministre des Finances rencontre l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au Soudan

Le ministre des Finances, Dr. Jibril Ibrahim Mohamed, a rencontré M. Pekka Haavisto, Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au Soudan, en présence de Mme Naila Hajjar, chargée des affaires politiques et assistante spéciale de l'Envoyé.

La rencontre a porté sur la situation humanitaire, économique et politique du pays, où le ministre a insisté sur son refus des solutions toutes faites proposées par la communauté internationale, soulignant que la concertation de toutes les parties prenantes est essentielle pour définir une vision claire et établir un point de départ propice au processus de paix.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer les efforts de paix, affirmant que l'instauration d'une paix durable exige le renforcement de la confiance entre les parties à travers l'échanges de prisonniers, l'ouverture de couloirs humanitaires et la conclusion d'une trêve de courte durée afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.

La renctre a examiné l'importance de protéger les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux et les réseaux d'eau et d'électricité, et d'empêcher leur utilisation à des fins militaires afin de minimiser les pertes civiles.

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Dans ce contexte, les deux parties ont affirmé que la reconstruction est un élément fondamental du processus de paix, car la stabilité ne peut être instaurée sans le rétablissement des services publics, ce qui renforce la confiance des citoyens dans la viabilité de la paix.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de réorganiser les relations entre l'action militaire et l'action politique afin d'assurer l'intégration des forces armées aux institutions étatiques conformément aux principes juridiques clairs et d'empêcher l'existence de forces parallèles en dehors du cadre de l'État.

La réunion a conclu que l'instauration de la paix au Soudan exige une approche cumulative fondée sur des mesures pratiques et applicables qui se transforment progressivement en un processus politique global et durable.