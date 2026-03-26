Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre l'ambassadeur de Turquie

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a réaffirmé la volonté du Soudan de renforcer, consolider et approfondir ses relations avec la Turquie, dans l'intérêt commun des deux peuples frères et afin de favoriser la coopération bilatérale.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui, à son bureau de Khartoum, avec l'ambassadeur de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem.

La réunion a porté sur l'évolution des relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les développer dans les divers domaines.

Dans un communiqué de presse, l'ambassadeur de Turquie a expliqué qu'il a transmis les félicitations du président turc Recep Tayyip Erdoğan au président du Conseil de souveraineté à l'occasion du retour du gouvernement à Khartoum et de la reprise de ses fonctions.

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L'ambassadeur Yildiz a réaffirmé la solidarité de son pays, tant de ses dirigeants que de son peuple, avec le Soudan, ainsi que son plein soutien aux efforts du gouvernement soudanais pour instaurer la stabilité et le développement.

L'ambassadeur turc a indiqué que la réunion avait porté sur les dispositions nécessaires au retour de l'ambassade de Turquie à son siège à Khartoum et à la reprise de ses activités dans les prochains jours en déclarant : « Nous sommes à Khartoum pour quelques jours afin de finaliser les modalités techniques et d'établir un calendrier pour le retour de l'ambassade et nous avons reçu de vifs encouragements du président Al-Burhan et nous serons toujours aux côtés du peuple soudanais. »