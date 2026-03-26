Soudan: Le président du CST rencontre l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Pekka Haavisto, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem.

La réunion a porté sur la situation actuelle dans le pays et les efforts déployés pour renforcer la sécurité et la stabilité et parvenir à une paix globale.

Pour sa part, l'envoyé de l'ONU, M. Haavisto, s'est dit satisfait de rencontrer le président du Conseil de souveraineté et a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu et à trouver une solution pacifique, durable et pérenne au conflit en cours au Soudan.

L'envoyé a souligné l'importance cruciale du dialogue et de la désescalade comme étapes essentielles vers une cessation globale des hostilités insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à privilégier la protection des civils et d'explorer des mesures de confiance susceptibles de créer les conditions propices à de réels progrès.

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M. Haavisto a déclaré : « L'ONU demeure pleinement engagée auprès de toutes les parties prenantes pour promouvoir la paix et la stabilité et fournir une aide humanitaire dans tout le pays », soulignant que sa visite actuelle représente une occasion importante d'entendre directement les principaux acteurs politiques et civils.

M. Pekka Haavisto a également souligné l'engagement fondamental du Conseil de sécurité et du Secrétaire général de l'ONU en faveur de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, ajoutant que l'ONU se tient fermement aux côtés du peuple soudanais et reste déterminée à oeuvrer avec ses partenaires internationaux pour soutenir des mesures concrètes visant à mettre fin aux combats et à tracer la voie d'une paix durable, acquise par un dialogue global et authentique.