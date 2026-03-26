Soudan: Le ministre des AE reçoit l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU

L'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu à Khartoum l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, M. Pekka Haavisto, qui effectue sa première visite au Soudan depuis sa nomination à ce poste, succédant à M. Ramtane Lamamra.

Le Ministre a exprimé la gratitude du gouvernement et du peuple soudanais pour les efforts déployés par le Secrétaire général de l'ONU et l'intérêt personnel qu'il porte à la situation au Soudan, ainsi que pour ses efforts constants visant à trouver des solutions appropriées.

Le Ministre a également adressé à M. Haavisto ses meilleurs voeux de succès dans sa nouvelle mission réaffirmant la pleine coopération du gouvernement soudanais et son engagement à lui apporter tout le soutien nécessaire à la réussite de sa mission.