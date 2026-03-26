Soudan: Le Wali de l'État de Khartoum discute du retour de l'ambassade de Turquie dans la capitale

25 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Wali de l'État de Khartoum, Ahmed Othman, a rencontré aujourd'hui l'ambassadeur de Turquie au Soudan, Fateh Yilmaz, et sa délégation, en présence du ministre par intérim et directeur général du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme de l'État, Al-Tayib Saad-Eddin.

La réunion a porté sur les modalités du retour de l'ambassade dans ses locaux à Khartoum et sur les moyens de soutenir le gouvernement suite à sa réinstallation dans la capitale.

Le Wali a remercié l'ambassadeur pour sa visite, la deuxième depuis la libération de Khartoum saluant le soutien du président et le peuple turcs au gouvernement soudanais pendant la guerre.

Il a souligné l'importance de cette visite, qui coïncide avec le retour du Gouvernement de l'Espoir à Khartoum, et a insisté sur le fait que la présence de l'ambassade dans la capitale facilitera la coopération entre les deux pays.

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Il s'est engagé à fournir tout le soutien nécessaire pour faciliter le fonctionnement de l'ambassade, notamment en lui trouvant des locaux alternatifs afin de lui permettre de reprendre ses activités.

L'ambassadeur a indiqué que cette visite diffère des précédentes, car elle vise à relancer les activités de l'ambassade à Khartoum et à reconstruire le bâtiment de l'ambassade, la résidence de l'ambassadeur et les logements du personnel endommagés pendant la guerre en remerciant le Wali de Khartoum pour son soutien au travail de l'ambassade dans la capitale qui se relève progressivement.

Il a ajouté que l'ambassade est présente à Khartoum pour soutenir le gouvernement et se tient prête à l'aider pour tout besoin lié à la reconstruction.

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