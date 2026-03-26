Congo-Kinshasa: La police incinère un lot de chanvre à la place de l'Indépendance à Kananga

La Police nationale congolaise (PNC) du Kasaï-Central a procédé, mardi 24 mars, à l'incinération d'une quantité importante de chanvre à Kananga. Si les autorités présentent cette action comme un signal fort contre le trafic de drogue, des environnementalistes dénoncent une opération risquée pour la santé publique.

Le lot de stupéfiants détruit a été saisi lors de deux opérations distinctes menées à l'aéroport de Kananga et sur l'axe routier menant au territoire de Luiza.

Selon le gouvernement provincial, cette destruction vise à décourager les réseaux de trafiquants opérant dans la région.

Un « signal fort » du Conseil provincial de sécurité

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Pour le vice-gouverneur du Kasaï-Central, Job Kuyindama, l'objectif est avant tout pédagogique. La décision d'organiser cette incinération en plein centre-ville, à la place de l'Indépendance, émane du Conseil provincial de sécurité pour témoigner de la détermination des autorités.

« C'est une pratique que nous continuerons à décourager dans la province, et les services de sécurité sont mobilisés à cet effet », a déclaré le vice-gouverneur, mettant en garde les acteurs de ce commerce illégal.

Des risques pour la santé et l'environnement

Cette méthode d'élimination publique suscite toutefois de vives critiques de la part des experts en environnement. Ces derniers déplorent que l'opération se soit déroulée au coeur d'une zone habitée, exposant les résidents aux fumées toxiques.

David Muanda, environnementaliste local, fustige le mode opératoire : « Toute la population a inhalé ce produit. Lorsqu'on procède à une incinération, on ne le fait pas de cette manière. Il faut un site approprié, éloigné des habitations ».

Les critiques pointent du doigt les conséquences sanitaires immédiates de l'inhalation passive de ces substances par les passants et les riverains.