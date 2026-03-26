Congo-Kinshasa: Plus de dix structures de santé fermées à la suite des attaques des ADF à Mambasa

Plus de dix postes de santé et deux centres de santé sont fermés à la suite des attaques des rebelles ADF dans les chefferies de Bombo et Bandaka, en territoire de Mambasa, en Ituri.

Il s'agit notamment des aires de santé de Badengaido et Bafwakoa dans le territoire de Mambasa en Ituri.

La situation sécuritaire précaire complique davantage l'accès humanitaire dans la région. Presque toutes les structures sanitaires ont fermé leurs portes et le personnel médical a fui.

Selon les sources locales, la situation sanitaire est devenue critique après les récentes attaques des ADF dans la zone.

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Les zones d'accueil comme celui de Niania, les structures sanitaires sont débordées et font face à une rupture de médicaments. Les malades, en majorité vulnérables, affluent en grand nombre.

Dr Joseph Pemanakue, médecin chef de zone de Niania alerte sur une situation humanitaire très préoccupante. Il renseigne que les habitants restés sur place n'ont plus accès aux soins de santé et au moins trois déplacés ont perdu la vie faute de soins appropriés.

Il lance un appel urgent à l'aide: « Les structures sanitaires et les centres de santé ont fermé. C'est pourquoi au niveau de nos formations sanitaires à Niania, il y a eu l'afflux des malades qui n'ont pas même de quoi se payer les soins. On a besoin de médicaments pour ces malades. Les autres peuvent aussi appuyer l'alimentation de ces gens ».

Les dernières attaques ont contraint les habitants des villages environnants, notamment ceux de Malembi, à fuir vers Apodo, dans la province du Haut-Uele. Les écoles et les centres de santé sont fermés, tandis que les activités économiques et agricoles sont totalement paralysées.