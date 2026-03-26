Congo-Kinshasa: Dépistage du cancer du sein - 14 cas identifiés, un appel à agir tôt

25 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatorze cas pathologiques ont été diagnostiqués mardi 24 mars lors d'une campagne de dépistage volontaire du cancer du sein à la structure médicale De Smet Hospital, à Kisangani, province de la Tshopo.

La promotrice de la structure a salué le courage des femmes ayant choisi la vie plutôt que le silence.

Elle affirme que le cancer du sein n'est plus un sujet de peur, mais de combat.

Dr Landry Shulungu, manager de la formation médicale, explique que la régularité du diagnostic est la clé pour augmenter les chances de guérison.

Une patiente témoigne qu'il est préférable de faire un dépistage avant que la situation ne se dégrade.

Elle déclare : « Je me suis donné le courage de venir, je me suis dépistée et tout va bien. J'encourage d'autres mamans à venir se faire dépister parce que le cancer c'est mieux de faire dépister avant que la situation ne puisse se dégrader.»

Par ailleurs, le cancer du sein demeure un enjeu majeur de santé publique en République Démocratique du Congo. Selon une enquête nationale réalisée par TARGET SARL en 2025, le cancer du sein représentait 25 % des cancers féminins, juste derrière le cancer du col de l'utérus 29 %.

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