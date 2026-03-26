Congo-Kinshasa: Plus de 60 000 personnes bénéficient de l'eau potable grâce à l'UNICEF et Rawbank à Kalemie

Environ 62 000 personnes des villages Kasambondo, Kateba, Taba Congo et des localités environnantes, dans le territoire de Kalemie (Tanganyika), sont desservies depuis une semaine en eau potable grâce à un projet d'adduction d'eau.

Financé par Rawbank à hauteur de 108 000 USD, ce projet est mis en oeuvre par l'UNICEF, avec l'appui de l'Office national d'hydraulique rurale (ONHR).

Il comprend 11 forages et s'inscrit dans le cadre de la prévention des épidémies, dont le choléra.

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Le réseau, long de 7 km, comprend un réservoir de stockage de 40 m³, construit en béton armé, qui reçoit l'eau pompée à partir d'un centre de captage. La distribution est assurée à travers une dizaine de bornes-fontaines implantées dans les villages desservis.

Ce projet approvisionne non seulement les communautés locales, mais également un hôpital public et un couvent de soeurs catholiques situé à proximité.

Les bénéficiaires expriment leur satisfaction et remercient les initiateurs du projet, notamment l'UNICEF et Rawbank.

« Nous remercions l'UNICEF et Raw-Bank de nous avoir facilité l'accès à l'eau potable. L'eau qu'on buvait et qu'on se lavait nous faisait des démangeaisons sur le corps. Avec cette eau, nous étions exposés à diverses maladies hydriques voire la typhoïde », a souligné Ruth Bahati, femme ménagère du village Kasambondo.

De son côté, le responsable provincial de l'ONHR appelle les populations desservies à une gestion responsable et durable de cette infrastructure.

« Nous demandons aux bénéficiaires de gérer ce réseau d'eau potable comme leur propre bien », a noté Freddy Kenge.

Ce réseau d'adduction d'eau avait été construit en 2020 par l'USAID, mais il était tombé en panne seulement deux ans après son lancement, exposant à nouveau les populations au choléra et à d'autres maladies hydriques.