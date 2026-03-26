Congo-Kinshasa: Féminisme au pays - La MONUSCO et Balobaki Check appellent à lutter contre les discours de haine

La MONUSCO et Balobaki Check lancent un appel à l'engagement collectif pour lutter en faveur des droits de femmes en bannissant le discours de haine qui la cible au sein des communautés congolaises. Cet appel a été lancé mardi 24 mars à Kinshasa lors d'une conférence avec plusieurs catégories sociales à l'occasion du mois dédié aux droits des femmes.

L'objectif de ces échanges était de lutter contre la désinformation et les discours de haine visant la femme. Les échanges ont essentiellement porté sur la perception du féminisme en RDC, souvent mal comprise et entourée de nombreuses fausses informations, a déclaré Léa Otshudi, chargée de programme au sein de Balobaki Check.

A l'heure du numérique, où les réseaux sociaux jouent un rôle ambivalent notamment celui d'outils de sensibilisation et vecteurs de désinformation, les organisateurs sont revenus sur les dangers des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux.

David Fundi, chargé de la sensibilisation communautaire et représentant de la MONUSCO, a appelé à une prise de conscience collective, notamment chez les jeunes et les professionnels des médias.

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Il a insisté sur la nécessité de déconstruire les stéréotypes et de promouvoir une approche inclusive du féminisme : « On doit éviter ces stéréotypes, la discrimination, le discours et la désinformation autour des causes de la femme. Ce sont des messages que nous adressons aux jeunes, à la population congolaise. Donc on doit considérer le genre ».

Au-delà des discours, cette conférence met en lumière les défis persistants liés aux réalités culturelles et politiques du pays.