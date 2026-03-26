Congo-Kinshasa: Au pays - Les députés nationaux donnent leur feu vert au 2e recensement général de la population

Les députés nationaux ont approuvé, mardi 24 mars, le lancement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo (RDC). La décision est intervenue lors d'une plénière consacrée à l'intervention de Diene Keita, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

Sa prise de parole, axée sur les enjeux du recensement, a permis de rappeler l'importance stratégique de cette opération, qui n'a plus été réalisée en RDC depuis plusieurs décennies.

L'ONU réaffirme son engagement aux côtés de la RDC

Devant les élus congolais, Diene Keita a assuré que l'UNFPA accompagnera la RDC grâce à son expertise technique et son expérience en matière de données démographiques.

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Elle a insisté sur le rôle déterminant du recensement pour planifier efficacement le développement, orienter les politiques publiques et répondre aux besoins réels de la population.

« En tant que législateurs, vous disposez d'une autorité sans pareil pour garantir le succès de ce recensement, en assurant un financement durable et prévisible, en garantissant la supervision, la responsabilité et la confiance du public, et en défendant le recensement dans vos circonscriptions afin que chaque citoyen comprenne l'importance d'être recensé », a-t-elle déclaré.

Une recommandation officielle adressée au Gouvernement

Sur le plan procédural, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli, a lu une recommandation et une résolution adoptées par les députés.

Dans cette prise de position, l'Assemblée nationale recommande au Gouvernement de faire du deuxième recensement un pilier central de son action. Elle souligne la nécessité de doter le pays d'outils modernes de pilotage du développement et exprime son soutien complet au processus, désigné officiellement sous le sigle RGPH2.

Selon la Chambre basse, le recensement constitue désormais une étape essentielle pour disposer de données fiables, mieux orienter les politiques publiques et améliorer les conditions de vie des Congolais.

Un chantier national majeur pour la gouvernance

L'Assemblée nationale estime que la réussite du recensement permettra enfin au pays de : connaître avec précision le nombre de ses habitants, planifier les services sociaux (santé, éducation, infrastructures), améliorer la gouvernance électorale, renforcer les mécanismes de développement territorial, mieux gérer les ressources publiques.