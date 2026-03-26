Cote d'Ivoire: 30 mars 2026 - Journée internationale de solidarité avec les membres du personnel détenus ou portés disparus

Depuis la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, plusieurs milliers de femmes et d'hommes oeuvrant avec professionnalisme, courage et dévouement ont perdu la vie à son service.

Durant les années 90, le nombre d'opérations de maintien de la paix de l'ONU a augmenté et la nature de celles-ci est devenue de plus en plus complexe. Le nombre de dangers auxquels le personnel des Nations Unies a été confronté fut multiplié au cours de cette décennie. Davantage de vies ont ainsi été perdues au cours des années 90 par rapport aux quatre précédentes décennies de l'Organisation.

Constatant avec une vive inquiétude la multiplication des attaques et l'usage croissant de la force contre des personnes participant à des opérations des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté une première résolution sur cette question (S/RES/868 (1993), en date du 29 septembre 1993.

D'intenses négociations ont ensuite eu lieu dans le cadre des travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, chargée des questions juridiques, en vue de la conclusion d'une Convention internationale destinée à protéger le personnel des Nations Unies et le personnel associé.

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La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé fut adoptée le 9 décembre 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Contexte

La Journée de solidarité avec les membres du personnel détenus ou portés disparus a lieu chaque année à la date anniversaire de l'enlèvement d'Alec Collett, ancien journaliste qui travaillait à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) lorsqu'il fut enlevé par des hommes armés en 1985. Son corps sera retrouvé dans la vallée de la Bekaa, au Liban, en 2009.

La Journée de solidarité avec les membres du personnel détenus ou portés disparus a pris une importance encore plus grande ces dernières années, alors que s'intensifient les attaques contre l'ONU.

Objectif

Cette journée annuelle de respect est destinée à mobiliser, à exiger justice et à renforcer la détermination à protéger le personnel et les Casques bleus des Nations Unies, ainsi que les personnes qui travaillent pour les organisations non gouvernementales et la presse.