Tunisie: Ressources hydriques - Le FTDES plaide pour une révision profonde des politiques nationales relatives à l'eau

Tunis — Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a plaidé pour une révision profonde des politiques nationales relatives à l'eau pour garantir un accès équitable à cette ressource, "devenue un moteur d'inégalités majeures dans le pays".

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année, le FTDES a souligné la nécessité de parachever le processus de révision du Code des eaux (datant de 1975) en intégrant une approche de genre pour protéger les femmes et les filles, particulièrement vulnérables face à la pénurie. Il a, à ce titre, appelé à l'ouverture d'un dialogue participatif avec la société civile sur le projet du nouveau code des eaux avant sa soumission au Parlement.

Le Forum a aussi appelé l'État à reconnaître l'eau comme un droit fondamental inaliénable, à en garantir la quantité et la qualité suffisantes pour tous les citoyens, à développer les infrastructures nécessaires dans les zones marginalisées et à protéger les ressources contre la surexploitation industrielle.

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Les revendications du forum s'appuient sur un constat alarmant : près de 1,465 million de ruraux (39,6 %) sont privés d'eau, tandis que 700 000 citadins (7,3%) n'ont pas d'accès direct à l'eau, bien que le raccordement au réseau de la SONEDE dans le milieu urbain s'élève à 96,3%.

L'injustice dans l'accès à l'eau potable frappe durement l'éducation, avec 527 écoles privées d'eau potable (12%). Le forum estime, par ailleurs, à 128 le nombre d'écoles dépourvues de blocs sanitaires, dont 74 dans les gouvernorats du Centre-Ouest (Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid), ce qui favorise l'abandon scolaire et les maladies.

D'aprés le FTDES, cette crise alimente les déplacements forcés vers les villes et aggrave la précarité des femmes rurales. Cette situation génère une frustration sociale croissante, puisqu' en 2025, les revendications liées à l'eau ont représenté 41 % des mouvements de protestation environnementaux en Tunisie.