Cameroun: Confiscation du pouvoir au pays - L'appel du Pr Aba'a Oyono à une opposition en alerte

L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a laissé des traces indélébiles

L'universitaire Jean Calvin Aba'a Oyono livre une analyse sans concession du processus électoral camerounais. Selon lui, la confiscation du pouvoir suit un dessein méthodique. Le peuple, qui possède des droits inaliénables selon la Constitution, se heurte à une mécanique qui vide le suffrage de sa substance.

Une élection présidentielle et des séquelles persistantes

L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 constitue le point de départ de cette analyse. Jean Calvin Aba'a Oyono, professeur et observateur de la vie politique, dresse un constat alarmant. La ferveur populaire observée en amont du scrutin n'a pas survécu à la réalité du processus. Tentatives d'enlèvement de candidats, encerclement militaire de figures de l'opposition, proclamation de résultats déconnectés des urnes, emprisonnements massifs de soutiens réels ou supposés : la séquence électorale a été marquée par ce que l'auteur nomme une « purge incroyable et loufoque ».

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Le processus électoral camerounais révèle, selon cette analyse, une discrimination structurelle. L'élection des conseillers municipaux, préalable nécessaire aux régionales, a été différée. Ce report a mécaniquement privé l'opposition, alors en dynamique ascendante, de la possibilité de remporter les sièges aux élections régionales. Les grands électeurs, issus d'organes acquis au pouvoir, ont bénéficié d'un boulevard pour verrouiller la sphère du commandement.

La peur comme outil de gouvernance

La gouvernance par la peur se définit comme un mode d'administration qui substitue la coercition au consentement. Aba'a Oyono identifie ce mécanisme au coeur du système camerounais. La peur quasi-viscérale instillée dans les esprits explique, selon lui, le silence des universitaires longtemps tétanisés, le musellement des voix dissonantes, et la répression violente des contestataires par tirs à balles réelles.

La deuxième prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale s'inscrit dans cette logique. Le pouvoir, ayant peur d'affronter la transparence des urnes, préfère geler les échéances. La prorogation du mandat devient alors un instrument de confiscation. L'auteur parle de « règne sans partage » et de « tentation au pouvoir à sens unique ».

L'hibernation politique

L'opposition, privée d'échéances électorales proches, se trouve mise en berne. Le mécanisme est simple : sans scrutin à l'horizon, la dynamique partisane s'éteint. Les électeurs se détournent du jeu démocratique. Le pouvoir, resté seul dans l'arène, se déploie sans entrave. Aba'a Oyono parle de « paralysie stratégiquement programmée des partis politiques de l'opposition ».

Ce piège, qualifié de « ruse coutumière », vise à endormir les forces vives. L'opposition camerounaise risque l'hibernation si elle se laisse enfermer dans ce calendrier imposé. La stratégie du pouvoir consiste à laisser s'estomper la « ferveur de la bourrasque » née de la mobilisation d'octobre 2025. Le report électoral n'est pas une contingence technique : c'est une arme.

Une opposition à réinventer ou à étouffer

L'absence d'échéances électorales immédiates fragilise les structures partisanes. Les partis d'opposition, privés de perspective de scrutin, peinent à maintenir leur vivier militant. Le risque de démobilisation est élevé. Le pouvoir capitalise sur ce vide pour consolider son emprise institutionnelle, notamment par le maintien de mandats prorogés.

Si l'opposition ne sort pas de cette « paralysie programmée », la confiscation du pouvoir risque de devenir irréversible. Les reports électoraux successifs, combinés à la prorogation des mandats, créent un précédent dangereux. La crédibilité du système électoral camerounais s'effondrerait définitivement, avec des conséquences sur la stabilité du pays et sa relation avec les partenaires internationaux.

L'opposition saura-t-elle éviter le piège de l'hibernation ?

Le professeur Aba'a Oyono invite les partis politiques à briser le calendrier imposé. « Un parti politique n'a guère vocation à exister à l'approche des échéances électorales », écrit-il. La formule inverse est un avertissement : attendre la veille des scrutins pour se remobiliser, c'est courir à l'échec. Reste à savoir si la leçon sera entendue.

Le dessin du dessein de la confiscation du pouvoir