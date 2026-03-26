Congo-Brazzaville: Artisanat - La carte professionnelle digitale désormais disponible

La carte professionnelle digitale de l'artisan, mise en service le 25 mars à Brazzaville par la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, ouvre de nouvelles perspectives aux différents corps de métiers du secteur.

L'artisanat congolais vient de franchir une nouvelle étape avec l'opérationnalisation de la carte professionnelle digitale de l'artisan. « Elle réduit les délais d'un traitement des données, simplifie les procédures administratives, limite les déplacements physiques, renforce l'inclusion, améliore la traçabilité des actes administratifs, lutte contre la fraude et sécurise les recettes publiques », a expliqué la ministre des PME et de l'Artisanat, procédant à la mise en service officielle de cette carte.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo; de l'ambassadrice du Venezuela au Congo, Laura Evangelia Suárez; et de la représentante au Congo du Programme des Nations unies pour le développement, Adama Dian Barry.

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La qualifiant de gage de crédibilité et de légitimation professionnelle, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a souligné que cette carte répond à une double exigence. D'abord, elle traduit la reconnaissance institutionnelle de l'artisan; puis, elle témoigne de la modernisation des instruments de gouvernance de l'artisanat congolais.

Pour sa part, la directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, Mireille Opa-Elion, voit en ce passage du support papier au format digital une transition numérique cruciale qui assure la fiabilité des données par l'assainissement du fichier national des artisans. « Cette carte permettra l'identification unique et infalsifiable mettant fin aux usurpations de titre », a-t-elle fait savoir.

Cet outil, a poursuivi Mireille Opa-Elion, offre des statistiques en temps réel par corps de métiers et par zone géographique. Elle oriente les politiques d'appui technique et de formation de manière précise. « En dotant l'artisan d'une identité numérique, nous le connectons aux marchés national et international », a expliqué la directrice général de l'Artisanat.

L'initiative n'a pas laissé indifférents les artisans qui, à cette occasion, n'ont pas manqué à dire. « La mise en service de cette carte est une reconnaissance de notre savoir-faire. Elle sécurise notre statut et protège notre métier », a déclaré le président de la Fédération nationale des artisans du Congo, Jean de Dieu Yendza. Par la voix de son directeur général adjoint, Antoun Abdul-Ahad, la société Sesur impliquée dans la réalisation de cette initiative de digitalisation de la carte professionnelle de l'artisan a promis d'accompagner cette transformation.