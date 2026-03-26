Congo-Brazzaville: La Commission d'Éthique ouvre une procédure officielle à l'encontre de dirigeants de la Fécofoot dans le cadre d'allégations de malversations financières

La Commission d'Éthique a annoncé ce mercredi l'ouverture d'une procédure officielle à l'encontre de dirigeants de la Fédération Congolaise de Football dans le cadre d'allégations de malversations financières

L'information est tombée ce mercredi après-midi: la chambre d'instruction de la Commission d'Éthique indépendante a ouvert une procédure officielle à l'encontre de trois hauts responsables de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) dans le cadre d'allégations de malversations financières en lien avec des fonds de la FIFA.

Cette procédure fait suite à la réception d'informations et documents au cours d'une vérification lancée par la FIFA. Ces éléments font état de possibles irrégularités financières et incohérences concernant l'utilisation de fonds alloués par la FIFA.

Sur la base de ces informations, la chambre d'instruction a estimé qu'il existait des éléments suffisants pour ouvrir une enquête concernant de potentielles infractions au Code d'éthique de la FIFA. Trois dirigeants de la Fécofoot sont visés: Jean-Guy Mayolas, président de la FECOFOOT et membre de la Commission des Médias et de la Communication de la FIFA ; Wantete Badji, secrétaire général de la FECOFOOT ; Raoul Kanda, directeur financier de la FECOFOOT.

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Les faits actuellement examinés pourraient constituer des violations du Code d'éthique de la FIFA, notamment des articles 29 (Mauvaise utilisation et détournement de fonds), 25 (Faux dans les titres), 20 (Conflits d'intérêts) et 21 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages). La liste des infractions possibles pourra être revue en cas de de nouvelles informations. Rappelons que les trois hommes ont déjà été condamnés à de lourdes peines pour détournement de fonds, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écriture privée, prise illégale d'intérêt et complicité.