Tunisie: Pourquoi - Les accidents de la circulation

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Par rapport au Ramadan 2025, celui de cette année a connu un nombre d'accidents un peu moins élevé, mais le nombre de blessés et surtout de morts est toujours aussi élevé et préoccupant.

On a beau incriminer le mauvais état des infrastructures (cela est vrai), mais c'est le comportement des conducteurs qui est le principal responsable de ces accidents. Et la palme de l'incivisme et du non-respect du code de la route est détenue (sans contestation possible) par les conducteurs des transports publics et notamment les louages collectifs. A quand une prise de conscience?

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