Ile Maurice: Apprendre à économiser l'électricité dès maintenant

Face à une situation énergétique jugée très sérieuse, le gouvernement appelle à réduire le gaspillage d'électricité. Mais que signifie vraiment gaspiller de l'électricité ? Et que peuvent faire les enfants pour y contribuer ? Explications.

La situation de l'électricité est devenue un sujet très important ces derniers jours. Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a expliqué que le pays traverse un moment difficile. Selon lui, cette crise pourrait même être plus compliquée que celle vécue pendant la pandémie de Covid-19.

Tout est parti du conflit qui a commencé au Moyen-Orient le 28 février. Ces tensions ont eu un impact direct sur l'approvisionnement en huile lourde, une matière nécessaire à la production d'électricité. Et Maurice fait venir son huile lourde des Émirats arabes unis, situé au MoyenOrient. Afin de s'organiser pour assurer la production d'électricité, le gouvernement a rapidement organisé des réunions avec plusieurs organismes importants comme la State Trading Corporation, le Central Electricity Board (CEB) et le ministère du Commerce.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif était de trouver des solutions pour éviter une pénurie d'électricité. l Chercher des solutions rapidement Le ministre Assirvaden a expliqué que, face à l'incertitude, le pays a décidé de chercher d'autres sources d'approvisionnement. Cela signifie qu'on essaie d'acheter l'huile lourde ailleurs ou d'utiliser d'autres moyens pour produire de l'électricité. En même temps, le CEB a pris certaines mesures pour gérer les réserves. Par exemple, les producteurs d'électricité indépendants ont été invités à utiliser un peu plus de charbon.

Cela permet de réduire l'utilisation de l'huile lourde. Mais le ministre a bien précisé que ce n'est pas une solution idéale car le charbon pollue davantage l'environnement. Une autre décision importante a été prise : la réserve de sécurité du CEB a été réduite. Normalement, cette réserve est entre 30 et 35 mégawatts. Aujourd'hui, elle est descendue à 20-25 mégawatts. Cela signifie que le système fonctionne avec moins de marge de sécurité. Le ministre a même expliqué que le système est actuellement «en jaune», un peu comme un feu de signalisation, qui indique qu'il faut faire attention.

C'est quoi le gaspillage d'électricité ?

Dans ce contexte, une grande attention est portée sur le gaspillage d'électricité. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Le gaspillage d'électricité, c'est utiliser de l'énergie quand on n'en a pas vraiment besoin. Par exemple, laisser la lumière allumée dans une pièce vide, ne pas éteindre la télévision si on ne la regarde pas ou encore laisser la climatisation fonctionner toute la journée alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Toutes ces actions semblent petites mais mises ensemble, elles consomment beaucoup d'énergie. Et cette énergie doit être produite, souvent avec de l'huile lourde.

Pourquoi c'est un problème ?

Le ministre a insisté sur un point important : certains endroits consomment énormément d'électricité. Il a parlé notamment des centres commerciaux, des bâtiments publics et des écoles où l'éclairage est parfois trop fort ou utilisé pendant trop longtemps. Il a aussi mentionné la climatisation, souvent laissée allumée même quand ce n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce un problème ? Parce que chaque unité consommée demande de produire de l'énergie. Et dans l'île, une grande part de cette énergie vient de l'huile lourde. Donc, plus on consomme d'électricité inutilement, plus on utilise de l'huile, ce qui aggrave la situation actuelle.

Un appel à la responsabilité

C'est pour cela que le gouvernement veut agir. Un comité de crise a été mis en place. Le groupe de personnes qu'il comprend va analyser la situation et proposer des solutions pour économiser l'électricité. Parmi ces solutions, il est question de modifier une loi appelée l'Energy Efficiency Act. Cette loi vise à encourager les gens à utiliser l'énergie de manière plus intelligente. Le ministre a aussi été très clair : le gaspillage ne sera plus toléré. Il a expliqué que chacun doit faire un effort pour réduire sa consommation.

Les enfants aussi peuvent aider

Cette situation ne concerne pas seulement les adultes. Les enfants aussi peuvent jouer un rôle très important. Comprendre l'électricité est déjà une première étape. L'électricité est produite dans des centrales, souvent en brûlant du carburant, comme l'huile lourde ou le charbon. Quand un enfant éteint une lumière allumée inutilement, il aide à économiser de l'énergie. Quand il débranche un chargeur ou éteint un appareil, il participe aussi à réduire la consommation d'électricité. Ce sont de petits gestes mais ils font une grande différence quand tout le monde les applique.

Des gestes simples à la maison

À la maison, les enfants peuvent apprendre à faire attention. Par exemple, ils peuvent éteindre les lumières en quittant une pièce. Ils peuvent aussi éviter de laisser les appareils en veille comme les téléviseurs ou les consoles de jeux. Même fermer le réfrigérateur rapidement après l'avoir ouvert aide à économiser de l'énergie. Chaque petit geste compte.

À l'école aussi, il faut agir

À l'école, les élèves peuvent aussi adopter de bonnes habitudes. Ils peuvent rappeler à leurs camarades qu'ils doivent éteindre les ventilateurs ou les lumières quand la classe est vide. Ils peuvent aussi comprendre pourquoi il est important de ne pas gaspiller. Cela permet de développer un sens de responsabilité dès le plus jeune âge.

·Un problème qui vient de loin

Les tensions au Moyen-Orient, par exemple, peuvent sembler loin de Maurice. Pourtant, elles ont un impact direct sur la vie quotidienne. Cela montre à quel point le monde est connecté. Une crise dans un pays peut avoir des conséquences dans un autre, même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre. Cette situation est aussi une occasion d'apprendre. Elle montre que l'électricité est une ressource précieuse. Même si elle semble toujours disponible, elle dépend de nombreux facteurs comme les importations de carburant ou de la situation internationale. En comprenant cela, les enfants peuvent mieux réaliser l'importance de leurs actions.

Un enjeu pour l'avenir

Pour les enfants, c'est aussi une manière de devenir responsables. En apprenant dès maintenant à économiser l'énergie, ils contribuent non seulement à aider leur pays, mais aussi à protéger la planète. Car au-delà de la crise actuelle, il y a aussi un enjeu environnemental. Moins d'électricité gaspillée signifie moins de pollution et un avenir plus durable.

Le savais-tu ?

Savais-tu qu'un climatiseur consomme beaucoup d'électricité ? En réalité, un seul climatiseur peut utiliser autant d'énergie que plusieurs ampoules allumées en même temps dans une maison. Quand tu allumes une ampoule, elle utilise un peu d'électricité. Mais un climatiseur est un appareil beaucoup plus puissant. Il doit refroidir toute une pièce, et pour cela, il travaille en continu. Il demande beaucoup d'énergie. Plus le climatiseur reste allumé longtemps, plus il consomme de l'électricité.

Par exemple, s'il fonctionne toute la journée ou toute la nuit, il utilisera beaucoup plus d'énergie que s'il est utilisé seulement pendant quelques heures. La température choisie est aussi très importante. Si tu règles le climatiseur très bas, disons à 18°C, il doit travailler encore plus pour refroidir la pièce et consomme encore plus d'électricité. Par contre, si tu choisis une température raisonnable, 24°C ou 25°C, il consommera moins d'électricité.

Sais-tu aussi que laisser les portes ou les fenêtres ouvertes quand le climatiseur fonctionne fait gaspiller encore plus d'énergie ? L'air froid sort et le climatiseur doit travailler encore plus pour refroidir la pièce. C'est pour cela qu'il est important de bien utiliser la climatisation. Éteindre le climatiseur quand on quitte la pièce, ne pas le laisser fonctionner inutilement et choisir une bonne température peuvent aider à économiser beaucoup d'électricité.