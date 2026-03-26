Ile Maurice: Le comité régional de la circonscription n°3 en faveur du maintien au gouvernement

25 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le comité régional du MMM de la circonscription n°3 s'est réuni ce mercredi 25 mars, à la rue Delhi, à Plaine-Verte. L'objectif de cette rencontre était de passer en revue la situation politique actuelle et, surtout, de se prononcer sur la question d'un éventuel passage dans l'opposition.

Au cours de la réunion, les membres ont pris la parole tour à tour afin d'exprimer leurs points de vue. À l'issue des discussions, ils se sont prononcés à l'unanimité en faveur du maintien au gouvernement. Ils estiment qu'il est préférable d'apporter les changements nécessaires depuis les bancs du pouvoir plutôt que depuis l'opposition, rappelant qu'au cours des vingt dernières années, malgré les luttes menées, aucun avancement significatif n'a été constaté.

Plusieurs intervenants ont également exhorté le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, à demeurer au sein du gouvernement. Selon eux, malgré les critiques exprimées ces derniers temps, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a fait preuve de fair-play envers Paul Bérenger depuis le début de leur mandat, allant même jusqu'à accéder à plusieurs demandes du leader du MMM, avant que ce dernier ne choisisse, malgré tout, de claquer la porte.

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