Tunisie: Ahmed Jaouadi décroche l'or et bat le record du 1650 yards aux NCAA

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi a réalisé un exploit de premier plan en remportant la médaille d'or du 1650 yards nage libre lors des finales de la division I de la NCAA Division I Swimming Championships, établissant au passage un nouveau record de la compétition avec un temps de 14:10.03.

Dès la première journée des finales, Jaouadi s'est imposé avec autorité dans cette épreuve de fond, effaçant des tablettes l'ancien record détenu par l'Américain Bobby Finke. Cette performance confirme l'excellente dynamique du nageur tunisien sur la scène internationale universitaire.

Dans la même course, son compatriote Ahmed Ayoub Hafnaoui, champion du monde et olympique, a également signé une prestation de haut niveau. Il a amélioré son record personnel en bouclant la distance en 14:22.64, terminant à la quatrième place de la dernière série.

Hafnaoui a échoué de très peu à monter sur le podium, manquant la médaille de bronze à quelques fractions de seconde, alors qu'il pouvait espérer accompagner Jaouadi sur le podium. Cette performance d'ensemble illustre la montée en puissance de la natation tunisienne au plus haut niveau, avec deux représentants capables de rivaliser avec l'élite mondiale dans une compétition universitaire parmi les plus relevées au monde.

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