Tunisie-Allemagne - Berlin veut 'donner un nouvel élan' à une coopération vieille de 70 ans

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a salué les 70 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Allemagne sur son compte du réseau social X (anciennement Twitter), mettant en avant la volonté commune de "donner un nouvel élan" à la coopération bilatérale.

"Soixante-dix ans de relations diplomatiques méritent d'être célébrés !", a-t-il écrit dans son post, soulignant que "l'Allemagne et la Tunisie sont unies par leur attachement à un ordre international fondé sur des règles et par un partenariat économique solide". "Nous espérons insuffler une dynamique encore plus forte à notre coopération", a-t-il ajouté, remerciant son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, pour sa visite de travail à Berlin, tenue les 24 et 25 mars 2026.

Au cours de cette visite officielle, les deux ministres ont réaffirmé les fondements d'un partenariat qualifié de "modèle", reposant sur le respect mutuel, la souveraineté des États ainsi que l'attachement aux valeurs de justice et d'indépendance. Ils ont convenu de consolider leur coopération dans les domaines politique, économique, de l'investissement et du développement durable, appelant à impulser une nouvelle dynamique du partenariat avec l'Union européenne, notamment sous l'impulsion de l'Allemagne.

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Par ailleurs, les deux diplomates ont plaidé pour le dialogue et le respect du droit international face aux crises régionales, notamment au Moyen-Orient, en mettant l'accent sur la cause palestinienne. Une visite de Johann Wadephul en Tunisie est annoncée pour le second semestre 2026.