Tunisie: Visite présidentielle à la policlinique d'El Omrane et à la Pharmacie centrale - Saïed pointe les dysfonctionnements de la santé

En visite à la clinique d'El Omrane et à la Pharmacie centrale, le Président Kaïs Saïed a constaté plusieurs défaillances dans les services de santé et l'approvisionnement en médicaments. Il a appelé à des solutions innovantes pour alléger la pression sur les patients, notamment via de nouveaux mécanismes de distribution. Le Chef de l'État a également insisté sur la nécessité de constituer un stock stratégique pour prévenir les pénuries de traitements essentiels.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu, 'hier 25 mars, à la clinique d'El Omrane à la capitale, un établissement relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, à l'instar des cliniques de la cité El Khadra, Bizerte, Sousse, Sfax et Metlaoui.

Lors de cette visite, le Chef de l'État a pris connaissance des modalités de distribution des médicaments et des mécanismes de prise de rendez-vous. Il a également constaté un certain nombre de défaillances liées à la prestation des services de santé et à l'approvisionnement en médicaments, d'autant plus que cette clinique est considérée comme l'un des principaux centres spécialisés dans la distribution de médicaments spécifiques et la dialyse.

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Le Président de la République a insisté sur la nécessité de faciliter les services au profit des citoyens, soulignant qu'un grand nombre d'entre eux sont contraints d'affluer vers la clinique dès les premières heures de l'aube, les obligeant à patienter de longues heures. Il a ainsi appelé à l'adoption de mécanismes alternatifs, notamment la mise à disposition de véhicules dédiés au transport et à la distribution des médicaments aux patients dont l'état ne nécessite pas un déplacement, ce qui permettrait d'alléger leurs contraintes tout en garantissant la bonne conservation des médicaments.

Le Chef de l'État a réaffirmé que le droit à la santé constitue un droit fondamental de l'homme et que la couverture sociale doit, elle aussi, être garantie à l'ensemble des citoyens dans toutes les régions du pays.

Le Président de la République a, par ailleurs, rencontré plusieurs citoyennes et citoyens, écoutant leurs préoccupations, tout en soulignant que de nombreuses situations individuelles ne peuvent être résolues que dans le cadre d'une approche nationale globale, actuellement en cours de mise en oeuvre de manière continue.

Par la suite, le Chef de l'État s'est rendu au siège de la Pharmacie centrale à El Menzah, où il s'est entretenu avec plusieurs responsables. Il a donné ses instructions en vue de constituer un stock stratégique de médicaments, en particulier les plus vitaux, afin d'éviter les pénuries enregistrées récemment, notamment pour les traitements du diabète, de l'hypertension artérielle et des troubles de la thyroïde, ainsi que pour certains médicaments spécifiques et essentiels.