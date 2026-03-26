Afrique de l'Ouest: L'unité burkinabé de la BOA voit ses bénéfices baisser en raison de la hausse du coût du risque

Bank of Africa Burkina Faso (BRVM : BOABF) a enregistré une baisse de 14% de son bénéfice net annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, car la banque a presque doublé le montant qu'elle a mis de côté pour couvrir les créances douteuses - un signe que les emprunteurs dans l'une des économies les plus troublées de l'Afrique de l'Ouest ont du mal à rembourser.

L'augmentation des provisions pour créances douteuses a été le principal frein aux bénéfices. Les revenus sont restés globalement stables et la banque a réduit ses coûts d'exploitation, mais cela n'a pas suffi à compenser l'impact des prêts douteux. Résultat : le bénéfice est tombé à 19,3 milliards XOF (33,9 millions $) contre 22,4 milliards XOF (39,3 millions $) un an plus tôt.

Le bilan a tout de même progressé. Le total des actifs a franchi 1,1 trillion de francs CFA (1,9 milliard de dollars) et les dépôts des clients ont augmenté. Mais la banque a réduit ses nouveaux prêts - les prêts à la clientèle ont diminué d'environ un cinquième - ce qui suggère que la direction a préféré la prudence à la croissance sur un marché où le risque de non-remboursement augmente.

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La base de capital de la banque est restée intacte. Le capital souscrit est resté inchangé et les réserves ont augmenté, ce qui signifie que l'institution a absorbé la baisse des bénéfices sans dommage structurel pour son assise financière.

L'impôt sur les bénéfices a diminué parallèlement à la baisse des résultats, et le résultat avant impôt a baissé d'environ un sixième par rapport à l'année précédente.

Points clés à retenir

Le retrait des prêts et l'augmentation des provisions révèlent une histoire qui va au-delà des comptes de la banque. Le Burkina Faso est sous régime militaire depuis le coup d'État de 2022, et le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré n'a pas réussi à contenir une insurrection djihadiste qui contrôle ou perturbe aujourd'hui plus de 30 % du territoire national.

Les entreprises dans les zones touchées ne peuvent pas fonctionner normalement, les garanties perdent de leur valeur et le remboursement des prêts devient incertain, ce qui se répercute directement sur le coût du risque d'une banque. Le pays a également quitté la CEDEAO en janvier 2025, se coupant ainsi d'un bloc commercial et économique qui assure une certaine stabilité monétaire. Il fait désormais partie de la Confédération des États du Sahel, aux côtés du Mali et du Niger, un groupe aux ressources limitées et sans filet de sécurité financière éprouvé.

Le FMI a souligné les risques liés aux coûts d'emprunt élevés et à la réduction de l'accès aux financements concessionnels. Dans ce contexte, la décision de BOA Burkina Faso de prêter moins et de provisionner davantage est moins un signe de faiblesse qu'une réponse mesurée à un environnement opérationnel devenu plus difficile à lire.