Togo: Les efforts payent

26 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Des progrès sont enregistrés dans la lutte contre la tuberculose.

Entre 2024 et 2025, le nombre de cas dépistés est passé de 3 000 à 3 344, avec un taux de guérison en hausse de 85% à 88%.

La région des Plateaux s'est particulièrement distinguée, avec une augmentation de plus de 14% des cas dépistés et un taux de guérison de 88% en 2025. Une performance saluée par le Fonds mondial contre la tuberculose.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les campagnes de sensibilisation et de dépistage se poursuivront tout au long de l'année.

La tuberculose est l'une des maladies infectieuses les plus anciennes et les plus meurtrières au monde. Causée par le bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis), elle se transmet par voie aérienne, lors de la toux, des éternuements ou de la parole d'une personne infectée.

Elle touche principalement les poumons, mais peut aussi atteindre d'autres organes comme les reins, les os ou le cerveau. Ses symptômes les plus courants sont une toux persistante de plus de deux semaines, parfois accompagnée de sang, des douleurs thoraciques, de la fièvre, des sueurs nocturnes, une fatigue intense et une perte de poids.

La maladie frappe davantage les personnes immunodéprimées, malnutries ou vivant dans des conditions précaires. Elle reste un fléau mondial : selon l'OMS, environ 10 millions de personnes sont infectées chaque année dans le monde, et près d'1,5 million en meurent.

La bonne nouvelle : la tuberculose est guérissable. Un traitement antibiotique rigoureux de six mois permet dans la grande majorité des cas une guérison complète. Le dépistage précoce et l'observance du traitement sont les clés de la victoire contre cette maladie.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.