Togo: L'État fait de la formation une priorité pour les entreprises

26 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Via un fonds d'apprentissage, un mécanisme de subvention à des plans de formation est mis en place pour les PME/PMI.

Grâce à ce soutien, la montée en compétences des salariés ne représente plus un coût pour les entreprises, mais un investissement partagé, a expliqué la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI).

Selon la Chambre, cet appui s'inscrit dans une démarche plus large de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), articulée autour de trois piliers : économique, social et environnemental.

La RSE est un levier de performance et de compétitivité indispensable dans un environnement économique mondialisé de plus en plus exigeant, précise la CCI.

La RSE est un concept selon lequel les entreprises intègrent volontairement des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités et leurs relations avec leurs parties prenantes (employés, clients, fournisseurs, communautés locales).

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