Togo: L'Europe s'intéresse au hub industriel togolais

26 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Gwilym Jones, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, a visité mercredi la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) située à une vingtaine de kilomètres de Lomé.

Fruit d'un partenariat public-privé avec le groupe ARISE IIP, la PIA dispose d'un port sec, d'un parc à conteneurs, d'une zone de stockage de coton et d'un parc textile.

Elle abrite déjà des unités industrielles : produits pharmaceutiques, engrais et textile utilisant le coton togolais. Pour le moment des entreprises indiennes, mais des investisseurs européens pourraient aussi s'y implanter. C'est l'objet de la visite de l'ambassadeur de l'UE.

Cette plateforme est présentée comme le symbole d'un pays qui entend devenir un hub logistique et une zone industrielle régionale de premier plan.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.