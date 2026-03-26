Sénégal: Infrastructures et agriculture - Un accord stratégique pour la souveraineté alimentaire

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Dethié Fall, et son collègue en charge de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, ont signé mercredi une convention de partenariat visant à renforcer la coopération entre leurs départements, dans le but de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement et de souveraineté du Sénégal.

Cet accord porte notamment sur l'amélioration de la connectivité des zones de production agricole, à travers des programmes structurants comme le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et les interventions de AGEROUTE Sénégal.