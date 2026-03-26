Sénégal: Guéoul - Mouhamadou Bamba Cissé présente les condoléances de l'État après le décès de Chérif Beuh Aïdara

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a effectué mardi un déplacement à Guéoul (département de Louga) pour présenter les condoléances du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de l'ensemble du gouvernement, à la suite du décès de Chérif Beuh Aïdara, survenu samedi dans un accident de la route à Diama, en même temps que ses deux épouses, rapporte le ministère de l'Intérieur.

À leur arrivée, les émissaires de l'État ont été accueillis par le nouveau khalife, Cheikh Chaya Aïdara, entouré de proches du défunt et d'une foule de fidèles venus lui rendre hommage.

Prenant la parole, M. Cissé a mis en avant les qualités humaines et intellectuelles du disparu, évoquant « une personnalité marquante dotée d'un sens élevé du partage et du savoir ». Il a aussi insisté sur son rôle déterminant dans la promotion de l'éducation dans la localité, notamment avec la mise en place d'infrastructures scolaires.

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Le ministre a par ailleurs rappelé l'engagement constant de Chérif Beuh Aïdara dans la formation religieuse, soulignant qu'il a contribué à l'encadrement de nombreux talibés et à la diffusion des enseignements islamiques basés sur la paix et la tolérance.

Très respecté au sein de la communauté religieuse, le défunt jouissait d'un rayonnement qui dépassait les frontières nationales, a-t-il ajouté. Des prières ont été dites pour le repos de son âme et celles de ses deux épouses, en implorant la grâce divine.