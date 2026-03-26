Sénégal: Hommage à Serigne Babacar Sy (Par Habib Sarr Malick)

En ce 25 mars, nous rendons hommage à Serigne Babacar Sy, à l'occasion de la commémoration de son rappel à Dieu, survenu le 25 mars 1957. Homme de foi, de paix et de générosité, il demeure une référence spirituelle majeure.

Cela fait 69 ans que cette immense figure nous a quittés, laissant une empreinte indélébile dans les coeurs et dans l'histoire de la communauté. Sa sagesse, son dévouement et son amour pour autrui continuent d'inspirer des générations entières.

Fils de Seydi El Hadji Malick Sy, éminent érudit et guide spirituel, une Babacar Sy a grandi dans un environnement profondément imprégné de spiritualité et de valeurs. Il a consacré sa vie au service des autres, à la propagation des enseignements de l'islam et de la tarikha, ainsi qu'à la promotion de la coexistence pacifique entre les peuples.

Abreuvé à la source paternelle, il s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la Tijaniyya au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Avant même la disparition de son illustre père, il s'était distingué par son érudition, sa grande sagesse, mais aussi par son orthodoxie et son attachement rigoureux aux prescriptions religieuses.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la fois moderne et solidement ancré dans les principes fondamentaux de l'islam, cet homme au courage légendaire était également un grand maître exégète, dont l'école attirait de nombreux disciples. Les craintes suscitées par la disparition d'El Hadji Malick Sy se sont rapidement dissipées dès ses premières années à la tête de la confrérie.

Déjà, sous le magistère de son vénéré père, il se distinguait par sa parfaite maîtrise du Coran, des hadiths et de la Sunna.

Son enseignement continue d'éclairer et de guider, rappelant l'importance de la spiritualité, de la droiture et du service envers Dieu et les hommes.

En ce jour de commémoration, un moment de recueillement et de prières lui est dédié. Qu'Allah, dans Son infinie miséricorde, l'accueille dans Son Paradis.