Sénégal: Armée - Parcours inspirant du lieutenant Nogaye Bèye, première femme militaire sénégalaise admise à l'EAPI de Thiès

À l'École d'application et de perfectionnement interarmes (EAPI) de Thiès, le lieutenant Nogaye Bèye, 25 ans, entre dans l'histoire militaire sénégalaise en devenant la première et unique femme du pays admise dans cette école dédiée à la formation des officiers de l'infanterie.

Originaire de Kaolack, elle suit sa scolarité entre sa ville natale et l'internat du lycée Mariama Bâ de Gorée, où elle obtient son baccalauréat. Très tôt attirée par la carrière militaire, elle réussit le concours des grandes écoles des armées et est sélectionnée pour une formation de cinq ans en Turquie au sein de l'armée de Terre.

De retour au Sénégal, elle poursuit son parcours au 12e bataillon d'instruction de Dakhar-Bango avant d'intégrer l'EAPI de Thiès, une étape historique qui fait d'elle la première femme sénégalaise admise dans cette structure.

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Consciente de la portée symbolique de son engagement, elle déclare : « C'est un immense honneur, mais aussi une responsabilité, car je suis encore la première et la seule femme dans cette arme. » Dans sa promotion composée de stagiaires sénégalais et étrangers, elle met en avant la cohésion : « Nous sommes avant tout des frères d'armes. »

Pour elle, les défis restent surtout culturels. « L'armée reflète la société. Certaines habitudes doivent encore évoluer. » Son choix de l'infanterie, qu'elle considère comme « l'essence du métier militaire », est pleinement assumé.

Pionnière malgré elle, elle insiste sur l'exigence de performance. « Il faut mériter sa place, car l'échec pourrait freiner d'autres femmes», dit-elle, avant de rappeler que, selon elle, « le commandement repose sur la compétence, pas sur le genre ».

Son message aux jeunes filles est clair : oser et croire en leurs capacités. Une trajectoire exemplaire qui illustre l'ouverture progressive des armées sénégalaises et la montée en puissance des femmes dans des corps longtemps masculins.