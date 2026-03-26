Afrique: Finale de la CAN 2025 - Le TAS enregistre l'appel du pays et lance la procédure

Le feuilleton autour de la finale de la CAN 2025 n'est pas terminé. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui avait attribué la victoire à l'équipe du Maroc sur tapis vert. Le TAS a officiellement communiqué sur le dossier.

Dans un communiqué publié ce 25 mars 2026 à Lausanne, le TAS confirme avoir reçu l'appel de l'instance sénégalaise contre la CAF et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

« Le Tribunal Arbitral du Sport accuse réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la CAF et la Fédération royale marocaine de football », indique le communiqué.

Une finale perdue sur tapis vert contestée

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Au coeur du litige, la décision rendue le 17 mars 2026 par la CAF. L'instance africaine avait déclaré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, attribuant ainsi la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Une décision que conteste la FSF, qui demande son annulation pure et simple.

« L'appel conclut à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueur de la CAN », précise le TAS.

L'instance sénégalaise demande également la suspension immédiate du délai pour déposer son mémoire d'appel, estimant que les motifs détaillés de la décision de la CAF ne lui ont pas encore été communiqués.

Une procédure arbitrale en préparation

Le TAS indique qu'un panel d'arbitres spécialisés sera prochainement désigné pour examiner l'affaire. Un calendrier de procédure sera ensuite établi pour permettre aux différentes parties de présenter leurs arguments.

Conformément aux règles du tribunal, l'appelant dispose d'un délai de 20 jours pour soumettre ses arguments juridiques, avant que les parties adverses ne puissent répondre.

Mais pour l'instant, aucune audience n'a encore été fixée. « À ce stade de la procédure (...) il n'est pas encore possible d'anticiper les échéances de la procédure ni d'indiquer quand une audience sera fixée », souligne le TAS.

Le TAS promet une procédure équitable

Le directeur général du tribunal, Matthieu Reeb, assure que l'instance arbitrale est prête à traiter ce dossier sensible, très attendu par les supporters des deux pays.

« Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l'aide d'arbitres spécialisés et indépendants », a-t-il déclaré.

Il promet également une procédure menée dans les meilleurs délais, tout en garantissant les droits de chaque partie.

« Nous sommes conscients que les équipes et les fans désirent connaître la décision finale au plus vite (...) tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d'un procès équitable. »

Une affaire loin d'être terminée

Pour l'instant, la procédure reste confidentielle, comme le rappelle le TAS, qui promet de communiquer de nouvelles informations lorsque l'audience sera programmée.

En attendant, ce recours ouvre un nouveau chapitre judiciaire dans un dossier qui continue de faire débat dans le football africain.