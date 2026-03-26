Afrique de l'Est: L'UA nomme Kikwete Haut Représentant pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge.

Addis-Abeba — L'Union africaine (UA) a nommé l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete Haut Représentant pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge, une initiative visant à renforcer les efforts de paix et de stabilité régionales.

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a nommé, Jakaya Mrisho Kikwete, ancien Président de la République-Unie de Tanzanie, en tant que Haut Représentant pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge.

Le Haut Représentant travaillera en étroite coordination avec les partenaires régionaux et internationaux concernés, notamment l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Ligue des États arabes, les Nations Unies et d'autres partenaires, afin d'assurer la cohérence, la complémentarité et l'efficacité des efforts collectifs déployés pour promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité.

Le Président exprime sa pleine confiance dans l'expérience, le leadership et la sagesse du Président Kikwete, qui contribueront de manière significative à soutenir les pays de la région, ainsi que les mécanismes régionaux et internationaux compétents, face aux défis actuels et à la promotion d'une paix, d'une stabilité et d'une prospérité durables.