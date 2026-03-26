Cote d'Ivoire: ARTs, culture et engagement - L'Université FHB donne le ton pour la 2e édition du Fuacaa

25 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le Groupe de recherches et d'actions sur la culture, l'éducation, la santé et la société en Afrique (Graces) et l'Université Félix Houphouët-Boigny à travers son Ufr Information, communication et arts (Ufrica) ont officiellement lancé la deuxième édition du Festival universitaire des arts et cultures d'Afrique et d'ailleurs (Fuacaa).

C'était lors d'une conférence de presse tenue, le 23 mars 2026 au sein de l'Université FHB. Annonçant que l'événement se tiendra du 1er au 3 avril 2026 autour du thème : « Arts, cultures et engagement social en Afrique », Pr Atchoua Julien, Vice-doyen de l'Ufrica a souligné la parfaite adéquation de cette initiative avec les missions fondamentales de l'université. Notamment en matière de formation, de recherche et d'ouverture sur la société.

Le directeur exécutif de Grâce, Dr Koffi Brou Dieudonné, enseignant-chercheur à l'Insaac, a remercié les autorités de l'Université FHB pour leur engagement en faveur d'une université ouverte à la société civile et aux initiatives porteuses de bien-être pour les apprenants. Il a invité à la mobilisation de cet événement qui s'inscrit dans l'axe programmatique « arts, culture et tourisme » du "Graces". Ce, aux côtés de quatre autres axes majeurs : politique et société, santé et sport, éducation et formation, et entrepreneuriat, et employabilité.

Le Commissaire, général du festival, Dr Koné Bassirima, livrant le programme a annoncé, un espace de réflexion scientifique à travers un colloque international, et un cadre de divertissement avec des prestations artistiques de haut niveau.

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En termes de musique, il a évoqué la présence de figures emblématiques telles que Bilé Didier, Lago Paulin, les salopards...Présent dans 11 pays africains, "Grâces", se distingue par sa capacité à fédérer des enseignants-chercheurs autour de projets transdisciplinaires. Une vision panafricaine et inclusive qui se poursuivra du 2 au 4 juin 2026 en république de Guinée pour co-organiser un colloque international à l'université de Kankan.

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