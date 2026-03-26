Sénégal: « Les maîtres du monde » - Du mythe à la stratégie

À l'occasion du dernier ouvrage de Pascal Boniface, une lecture depuis le Sud sur la nature réelle du pouvoir mondial et les marges de manoeuvre africaines.

Dans une grande partie du Sud global, la formule « les maîtres du monde » n'est pas une métaphore commode. Elle est chargée d'histoire : mémoire coloniale, conditionnalités imposées, décisions prises ailleurs et appliquées ici. Elle traduit une expérience concrète et documentée de la dépendance, celle de sociétés dont les trajectoires ont été, pendant deux siècles, façonnées de l'extérieur par des puissances qui n'ont jamais dissimulé leurs intérêts.

Pascal Boniface, dans l'ouvrage collectif qu'il dirige aux éditions Eyrolles (octobre 2025), emprunte ce titre provocateur pour en soumettre l'intuition à une mise à l'épreuve : vingt portraits, cinq catégories d'acteurs, une question centrale : qui compte vraiment sur la scène internationale au XXIe siècle ?

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La réponse de Boniface est que le pouvoir ne se concentre plus exclusivement entre les mains de quelques chefs d'État. Elle est juste. Mais elle est insuffisante. Elle laisse sans réponse la question qui compte le plus pour les pays du Sud. Il ne s'agit pas de savoir qui détient formellement le pouvoir. Il s'agit de comprendre comment s'exerce concrètement la domination dans un monde où les mécanismes de contrainte sont devenus assez diffus pour paraître impersonnels et suffisamment structurels pour être efficaces sans avoir à se manifester ouvertement.

De la domination frontale à la dépendance incorporée

Pendant des décennies, le pouvoir international pouvait être assigné à des acteurs relativement identifiables : empires coloniaux, grandes puissances occidentales, institutions de Bretton Woods. Le centre décidait, la périphérie s'ajustait et l'ajustement structurel des années 1980 en a été la forme la plus brutalement lisible. Cette architecture n'a pas disparu. Elle s'est transformée.

Le pouvoir s'est déplacé vers des structures plus que vers des personnes : les chaînes de valeur globalisées, les flux financiers transfrontaliers, les architectures de la dette souveraine, les plateformes numériques extraterritoriales, les récits médiatiques dominants. Un État peut politiquement être souverain au sens formel du terme (constitution, institutions, drapeau, siège aux Nations unies), tout en restant dépendant de ses importations stratégiques et vulnérable aux marchés financiers.

Il peut aussi demeurer captif de technologies qu'il ne maîtrise pas et marginal dans la production de valeur ajoutée. C'est la distinction que nous avons développée par ailleurs entre l'« État fictif » (l'enveloppe institutionnelle formelle) et l'« État réel » : les rapports de force effectifs, les dépendances incorporées, les contraintes structurelles qui pèsent sur les marges réelles de décision.

La contrainte n'est donc plus seulement imposée de l'extérieur par un maître identifiable. Elle est intégrée dans les règles du jeu elles-mêmes, inscrite dans les automatismes des marchés, reproduite par les modèles économiques extravertis que les États africains ont hérités de la période coloniale. C'est précisément ce que toute lecture simpliste des « maîtres du monde » empêche de voir. Elle personnalise ce qui est en réalité systémique et déplace par là même l'énergie politique vers la dénonciation d'acteurs identifiables, au détriment de la compréhension des mécanismes structurels qui mériteraient d'être au coeur du débat.

Le piège de la multipolarité

L'émergence des puissances du Sud (Chine, Inde, Brésil) a fourni aux États africains des leviers de négociation qu'ils ne possédaient pas dans le système bipolaire ni dans l'unipolarité américaine des années 1990. Cette diversification des partenariats est réelle et constitue un acquis stratégique qu'il serait absurde de minimiser. Mais, la multipolarité ne signifie pas la fin des rapports de pouvoir. Elle signifie leur recomposition selon de nouvelles géographies.

Une dépendance peut en remplacer une autre sans que les termes structurels de la domination aient fondamentalement changé. La coopération avec de nouveaux partenaires peut prendre diverses formes. Le risque est réel de confondre la diversification des créanciers avec l'acquisition d'une autonomie stratégique. Une telle confusion se produit lorsqu'elle se traduit par l'extraction des ressources naturelles sans transfert technologique, par l'endettement sans renforcement des capacités productives locales ou par des termes d'échange qui reproduisent les asymétries historiques.

La vraie mesure de l'autonomie n'est pas le nombre de partenaires mobilisables, mais la qualité des termes auxquels les partenariats s'établissent et la capacité à les orienter vers une accumulation productive interne. Un tel positionnement suppose des expertises de négociation et des capacités d'anticipation que la plupart des États africains n'ont pas encore eu les conditions de consolider.

Penser depuis plusieurs centres

C'est ici que la limite principale de l'approche de Boniface apparaît dans toute sa clarté. La thèse de la diffusion du pouvoir, pour juste qu'elle soit dans ses grandes lignes, reste formulée depuis une position d'observation qui est elle-même partie prenante du système qu'elle décrit. Elle observe la recomposition du pouvoir mondial avec des instruments conceptuels produits par et pour les sociétés du Nord. De plus, elle ne peut pas, structurellement, occuper la position épistémologique des sociétés qui ont subi la domination de l'extérieur et qui en portent encore les effets dans leurs structures économiques et institutionnelles.

Penser le monde depuis plusieurs centres n'est pas un voeu pieux en faveur du relativisme culturel. C'est une exigence analytique qui conditionne la qualité même du diagnostic géopolitique. Les questions qui se posent concrètement aux États africains en 2026 sont opérationnelles : comment structurer une fiscalité souveraine sur les ressources naturelles qui échappe aux mécanismes d'optimisation des multinationales extractives ? Comment concevoir des politiques industrielles articulées à des marchés régionaux encore fragmentés ?

Comment gérer des dettes souveraines dans un contexte de recomposition des créanciers qui modifie les équilibres de conditionnalité sans nécessairement les supprimer ? Ce sont ces questions-là et non la cartographie des personnalités influentes qui révèlent par quels canaux précis le pouvoir mondial se traduit en contrainte sur des choix de politique économique déterminés.

Un programme analytique, pas une clôture.

La grande utilité de l'ouvrage de Boniface est, paradoxalement, moins dans ce qu'il dit que dans ce qu'il rend visible en creux. Il met ainsi en lumière la nécessité, pour les acteurs intellectuels du Sud global, de produire leurs propres instruments d'analyse du pouvoir mondial. Ces derniers doivent être ancrés dans l'expérience concrète des dépendances subies et dans la connaissance précise des mécanismes structurels à transformer. L'ouvrage cartographie la galaxie du pouvoir au XXIe siècle depuis Paris avec les catégories disponibles en France en 2025, ce qui est déjà considérable.

Mais, ce faisant, il indique aussi, en négatif, le travail qui reste à faire du côté des chercheurs et des institutions du Sud.

Parce que tant que le débat reste enfermé dans la recherche de coupables identifiables, il passe à côté de l'enjeu central : la construction d'une capacité propre d'analyse, de négociation et d'orientation des interdépendances. La dénonciation a ses vertus politiques et ne mérite pas d'être congédiée. Mais, elle ne suffit pas à produire des stratégies, et c'est précisément l'écart entre la dénonciation et la stratégie qui constitue le déficit le plus coûteux pour les États africains dans leur rapport au système international contemporain.

La diffusion du pouvoir que Boniface décrit avec justesse rend ce travail plus exigeant, non moins nécessaire, et c'est peut-être là l'apport le plus durable d'un ouvrage qui, en posant la question « qui maîtrise le monde ? », oblige à reconnaître que la réponse dépend d'abord de qui la pose, et depuis où.