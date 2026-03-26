Sénégal: Assemblée nationale - Le nouveau code sur la réforme du sport examiné le 13 avril prochain

25 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par rts.sn

Le projet de loi portant Code des sports sera soumis à l'examen de l'Assemblée nationale du Sénégal le 13 avril prochain. Le texte, qui vise à encadrer et moderniser le secteur sportif, sera adopté en séance plénière après son passage devant les députés.

Avant cette étape, le document sera étudié le 9 avril par la commission Éducation, jeunesse et Sports. Cette phase permettra aux parlementaires d'examiner en détail les dispositions du projet et de formuler, le cas échéant, des observations avant son adoption.

Le projet sera défendu devant les élus par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye. Une fois adopté, le nouveau Code des sports devra régir l'organisation, la gestion et le développement des activités sportives au Sénégal, avec l'ambition de renforcer la gouvernance du secteur et d'accompagner sa professionnalisation.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.