Sénégal: Assemblée nationale - Le nouveau code sur la réforme du sport examiné le 13 avril prochain

Le projet de loi portant Code des sports sera soumis à l'examen de l'Assemblée nationale du Sénégal le 13 avril prochain. Le texte, qui vise à encadrer et moderniser le secteur sportif, sera adopté en séance plénière après son passage devant les députés.

Avant cette étape, le document sera étudié le 9 avril par la commission Éducation, jeunesse et Sports. Cette phase permettra aux parlementaires d'examiner en détail les dispositions du projet et de formuler, le cas échéant, des observations avant son adoption.

Le projet sera défendu devant les élus par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye. Une fois adopté, le nouveau Code des sports devra régir l'organisation, la gestion et le développement des activités sportives au Sénégal, avec l'ambition de renforcer la gouvernance du secteur et d'accompagner sa professionnalisation.