Sénégal: Départ de l'entraineur du Jaraaf Souleymane Diallo - Pape Ciré Dia assure l'intérim sur le banc du Jaraaf

Pape Ciré Dia va assurer l'intérim sur le banc de l'équipe de football du Jaraaf de Dakar. L'ancien coach adjoint, ancien joueur et capitaine de l'équipe de la Médina, va diriger l'équipe pour les prochains matchs de championnat après le départ de l'entraîneur principal, Souleymane Diallo.

Pape Ciré Dia sera assisté par Demba Ba, jusque-là adjoint de Souleymane Diallo, nommé nouveau directeur technique national par la fédération sénégalaise de football. Le club, qui a fait l'annonce sur sa page Facebook, a adressé ses félicitations à son désormais ex-entraîneur Souleymane Diallo, pour sa nomination. Le Jaraaf, 9e au classement de la Ligue 1, se déplace ce mercredi à Mbour où il croisera le stade de Mbour dans le cadre de la 20e journée en Ligue 1.