Congo-Kinshasa: Beni - La société civile sensibilise les femmes de Baswagha-Madiwe à la gestion des déchets plastiques

26 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En marge de la clôture du mois des droits des femmes, la société civile du groupement de Baswagha-Madiwe, à 60 kilomètres de Beni (Nord-Kivu), a initié à partir de mercredi 25 mars, une semaine de sensibilisation à la protection de l'environnement. L'objectif est de former les femmes à la gestion responsable et à la transformation des déchets plastiques.

Cette initiative citoyenne vise à promouvoir une économie circulaire locale et durable. Pour les organisateurs, l'implication des femmes est un levier majeur pour réduire la pollution dans les milieux ruraux.

Transformer les déchets en objets utiles

Le président de la société civile locale, Tchetche Aliamini Musubao, préconise une approche pratique passant par l'intervention de spécialistes environnementaux. L'idée est d'enseigner aux femmes comment recycler le plastique pour en faire des objets utilitaires.

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« Les femmes peuvent organiser des campagnes de nettoyage et former des petits groupes pour éduquer les familles sur les dangers des déchets plastiques », a-t-il expliqué.

Un déficit de gestion publique des déchets

La sensibilisation met également en lumière l'absence d'infrastructures de base dans le secteur de Beni-Mbau. Dans des localités comme Cantine ou Mabalako, le système décentralisé ne parvient pas à installer des poubelles publiques ou des systèmes de collecte.

Cette carence expose les communautés à plusieurs risques :

Pollution des sols et des cours d'eau,

Atteinte à la biodiversité locale,

Risques sanitaires accrus liés aux maladies dues à la pollution.

La société civile appelle les autorités du secteur de Beni-Mbau à installer urgemment des poubelles pour accompagner ces efforts de salubrité publique.

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