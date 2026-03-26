Congo-Kinshasa: ACP/Football mondial : L'équipe nationale l'emporte sur les Bermudes (2-0) en amical

Ce jeudi matin, deux événements dominent l'actualité dans les médias en ligne et les journaux de la capitale. D'une part, la victoire des Léopards (2-0) face aux Bermudes en match amical, en préparation du barrage prévu ce dimanche 31 mars pour la qualification au Mondial 2026. D'autre part, l'effervescence politique observée dans la ville de Bandundu où se tient la 13e conférence des gouverneurs.

Mondial 2026

ACP : Football mondial : la RDC l'emporte sur les Bermudes (2-0) en amical

L'Agence congolaise de presse (ACP) revient ce matin sur la victoire des Léopards seniors de la République démocratique du Congo (RDC) qui l'ont emporté, devant les Gombeys Warriors des Bermudes, par (2-0), mercredi, au stade Jalisco de Guadalajara, au Mexique, en match amical international de football.

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Le media précise que Les Fauves de la RDC ont ouvert le score par Fiston Mayele Kalala (45ème) et ont mené à la pause sur cette courte avance.

« Au retour de cette rencontre jouée, à huis clos, les Léopards ont doublé la mise par Yoan Wissa (51ème), sur penalty, pour la victoire finale du onze national de la RDC, par 2-0. », note l'ACP, ajoutant qu'inscrivant ce deuxième but des Léopards, « Yoan Wissa a signé son grand retour, après une longue absence, loin de ses co-équipiers. Au retour de cette rencontre jouée, à huis clos, les Léopards ont doublé la mise par Yoan Wissa (51ème), sur penalty, pour la victoire finale du onze national de la RDC, par 2-0. », note l'ACP, ajoutant qu'inscrivant ce deuxième but des Léopards, « Yoan Wissa a signé son grand retour, après une longue absence, loin de ses co-équipiers. »

La RDC s'impose face aux Bermudes en match amical (2-0), titre en en UNE Actualite.Cd

Le confrère souligne pour sa part que cette rencontre constituait un test de préparation en vue du prochain rendez-vous prévu le 31 mars, rappelant le parcourt des Congolais pour arriver à cette étape : « Pour arriver à cette dernière étape, les Fauves Congolais ont battu les Super Eagles du Nigeria aux tirs du but (4-3) lors de la finale des barrages africains, après s'être défaits des Lions Indomptables du Cameroun au tour précédent. Ce fut un match héroïque des Fauves Congolais qui sont au Mexique pour défendre le Continent africain aux barrages intercontinentaux. »