Sénégal: 43ème édition du festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté au Luxembourg - El Hadji Ndiaye « fige » le Grand-Duc sur le sable

L'artiste-plasticien sénégalais El hadji Ndiaye a éblouit la 43 édition du Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté qui s'est tenu à Luxembourg, les 21 et 22 mars 2026, avec un tableau à l'image de l'altesse royale le Grand-Duc, Guillaume de Luxembourg.

Originaire de Niague, l'artiste spécialiste des tableaux de sable et de la peinture sur toile a marqué les visiteurs par son art qui, entre abstraction et matière, vise à donner une forme visible à l'invisible. Elhadji Ndiaye, connu sous le nom d'artiste « Lui », est un artiste-plasticien sénégalais installé en Europe, partageant sa vie et sa création entre le Luxembourg et l'Allemagne. A travers sa peinture, « Lui », de son nom d'artiste, utilise les couleurs et des compositions abstraites pour décrire des paysages intérieurs, des états d'âme, des émotions et des fragments de mémoire collective africaine traduits en langage universel.

Entre trois disciplines complémentaires que sont la peinture, la décoration intérieure et les tableaux en sable, il a su développer un univers artistique singulier dans lequel le tableau en sable, grâce une technique qui lui est propre, marque sa véritable signature.

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En effet, les tableaux en sable, demeurent sa spécialité et chacune des œuvres en sable est une sculpture plate, une œuvre texturée où la lumière joue et transforme la surface au fil des heures. Cette technique unique lui permet de construire un pont entre la terre africaine et le mur européen. Avec le sable, matière primitive, terreuse et chargée de symbolique, il crée des œuvres texturées qui interpellent autant le regard que le toucher, transportant le spectateur vers des espaces intérieurs et silencieux.

Artiste autodidacte, « Lui » s'est construit en dehors des sentiers balisés, guidé par une intuition profonde et une sensibilité forgée au contact de deux mondes que sont l'Afrique de ses origines et l'Europe de son quotidien. Cette double appartenance nourrit chaque œuvre d'une tension créatrice unique entre tradition et modernité, entre terre et asphalte, entre mémoire collective et vécu personnel. Ses sources d'inspiration restent la spiritualité africaine et les traditions ancestrales du Sénégal, la nature et ses éléments comme la terre, le sable, la lumière, le vent.

C'est dans ce registre que s'inscrit son œuvre qui a marqué l'exposition avec un portrait en sable de son altesse royale. « Je suis immensément fier et ému d'avoir eu l'honneur de rencontrer Son Altesse Royale le Grand-Duc Guillaume et de lui offrir son portrait, réalisé entièrement à la main en sable coloré, charbon de bois et colle de bois », s'est exprimé l'artiste au terme de l'évènement.

Une œuvre qui consacre l'expression d'une passion qu'il a pour cette pratique. « Cette technique unique, grain par grain, pour capturer un visage... c'est toute ma passion et mon âme que j'ai mis dans cette œuvre » a dit El hadji Ndiaye. Une consécration que l'artiste dédie au Comité de liaison des associations d'étrangers (CLAE), initiateur de l'évènement qui est devenu aujourd'hui une des grandes dates de l'agenda culturel du Luxembourg.