Sénégal: UGB - Réunion du Conseil académique en août pour envisager l'invalidation de l'année universitaire 2025-2026

Saint-Louis — Le Conseil académique de l'Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) a annoncé une réunion au mois d'août pour apprécier l'opportunité d'une invalidation totale ou partielle de l'année universitaire 2025-2026, a-t-on appris de source officielle.

Réuni mardi pour examiner la situation de l'université "marquée par la persistance de la grève des étudiants", le Conseil a retenu de se réunir au mois d'août pour apprécier l'opportunité d'invalider l'année ou un semestre en fonction des propositions des instances des UFR et de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL)", indique notamment un communiqué rendu public mercredi.

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), qui se présente comme le cadre de défense des intérêts des apprenants de l'UGB observe depuis des semaines une grève pour protester contre la réforme du système d'attribution des bourses par le gouvernement et réclamer de "meilleures conditions sociales et d'études".

Dans son communiqué signé par le recteur, professeur Magatte Ndiaye, le Conseil académique déclare que ce collectif d'étudiants a été suspendu en vertu d'une résolution en date du 11 avril 2019 et réitérée lors de sa réunion du 04 juillet 2019.

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"Seuls les représentants des étudiants au sein des organes des UFR et de l'IPSL régulièrement élus demeurent les interlocuteurs des autorités universitaires et étatiques", précise le Conseil académique de l'UGB dans son communiqué.

En outre, il engage le recteur à prendre les dispositions nécessaires en vue de traduire devant le Conseil de discipline, dans les meilleurs délais, les étudiants ayant empêché le déroulement des enseignements et/ou des évaluations en violation de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires.

Exprimant sa "vive préoccupation face au rythme de progression des enseignements et évaluations" le Conseil académique réaffirme, "en tout état de cause, le maintien de la date du 14 août 2026 pour la fin de l'année universitaire 2025-2026", lit-on dans le communiqué.