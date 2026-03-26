Afrique: A Washington, Marie Khone Faye a pris part au sommet inaugural de la Coalition mondiale pour les enfants

25 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Marie Khone Faye, épouse du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a participé mercredi à la Maison Blanche, à Washington, au sommet inaugural d'une coalition mondiale pour les enfants, à l'initiative de la Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a-t-on appris de source officielle.

Marie Khone Faye a notamment fait une allocution au cours de ce sommet consacré au thème "Fostering the Future together" (Favoriser l'avenir ensemble)", a indiqué la source.

Elle signale que la Première dame du Sénégal a salué cette mobilisation internationale en faveur du bien-être des enfants et évoqué le rôle central du numérique et de l'intelligence artificielle, "des leviers d'équité et de transformation sociale".

Mme Faye n'a pas non plus manqué de mettre en exergue les avancées du Sénégal en matière d'éducation numérique, notamment la formation des enseignants, le développement de contenus en langues nationales et l'émergence de solutions innovantes portées par la jeunesse sénégalaise.

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Elle a également insisté sur la nécessité d'un encadrement éthique des technologies, afin de garantir un environnement numérique sûr, inclusif et protecteur pour tous les enfants.

Marie Khone Faye a dans le même temps appelé à faire de la technologie "un véritable pont vers le savoir, au service d'un avenir plus juste, inclusif et sécurisé pour chaque enfant sans oublier les enfants à besoin spécifiques", selon la même source.

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