Maroc: Situation en Palestine - Omar Zniber plaide à Genève pour le respect du droit international et des résolutions onusiennes

L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU-Genève, Omar Zniber, a exprimé, mardi lors de la 61e session du Conseil des droits de l'Homme à Genève, la profonde préoccupation du Royaume face à la situation tragique prévalant dans les territoires palestiniens occupés, appelant à la conjugaison des efforts pour la protection des droits de l'Homme, la mise en oeuvre des résolutions onusiennes pertinentes et le respect du droit international et du droit international humanitaire.

Dans une déclaration au titre du point 7 du débat général, M. Zniber s'est félicité de l'adoption de la résolution 2803 du Conseil de sécurité incluant le plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, affirmant la disposition du Royaume à contribuer à sa mise en oeuvre et à créer les conditions propices au renforcement de la paix et de la stabilité dans la région, notamment à travers un appui financier et humanitaire aux efforts internationaux destinés à apaiser la situation et à améliorer les conditions des populations civiles.

Le Maroc, a-t-il ajouté, demeure attaché au rôle central de l'UNRWA ainsi qu'à l'ensemble des institutions humanitaires relevant de l'Autorité palestinienne, tout en renouvelant son appel à une intervention urgente pour mettre fin aux agressions en Cisjordanie, notamment les démolitions de maisons et les déplacements de la population.

Il a également réitéré la ferme condamnation par le Royaume des mesures unilatérales visant la Ville Sainte d'Al-Qods, lesquelles compromettent tous les efforts destinés à mettre fin aux manifestations de violence, de tension et d'escalade.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, M. Zniber a rappelé que SM le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, n'a eu de cesse d'oeuvrer à travers une action diplomatique et politique en faveur de la préservation du statut juridique et historique de la Ville Sainte, en tant que lieu de coexistence des trois religions monothéistes.

Enfin, le Royaume du Maroc réaffirme son engagement à soutenir le droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, a-t-il conclu.