Maroc: Chris Bryant - Le Royaume-Uni et le Maroc, engagés en faveur de l'élargissement de leur coopération

Le Royaume-Uni et le Maroc partagent la ferme volonté d'élargir et d'approfondir leur coopération dans le cadre de leur Partenariat Stratégique Renforcé, scellé en juin 2025, a indiqué lundi Chris Bryant, ministre d'Etat britannique chargé du Commerce.

Le Maroc et le Royaume-Uni sont liés par un Partenariat Stratégique Renforcé, scellé lors du Dialogue stratégique, tenu en juin 2025 à Rabat, a rappelé M. Bryant lors d'une intervention à la chambre des Communes, chambre basse du parlement britannique.

Par ce Partenariat, les deux pays réaffirment leur engagement à développer leurs relations économiques et approfondir leur coopération dans des domaines prioritaires, notamment les infrastructures, les marchés publics, l'agriculture et la mobilisation d'opportunités d'investissement au Royaume-Uni comme au Maroc, a poursuivi le responsable.

Rappelant la tenue de la troisième session du Conseil d'association Royaume-Uni/Maroc à Londres en novembre dernier, M. Bryant a souligné que les deux pays ont convenu, lors de cette rencontre, de s'appuyer sur le Dialogue stratégique et de focaliser sur des avancées concrètes dans ces domaines prioritaires communs, afin de renforcer davantage les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.