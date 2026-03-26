Maroc: 22ème édition du Concours international de musique de l'OPM

L'Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) organise la 22e édition du Concours international de musique, du 30 mars au 4 avril à Rabat et Casablanca, sous l'égide de la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc.

Organisée en partenariat avec la Fondation Ténor pour la culture et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Théâtre national Mohammed V et la région de Casablanca-Settat, cette compétition accueillera 83 candidats du monde entier, notamment l'Allemagne, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, la Roumanie, la Suisse, le Taïwan et les Etats-Unis, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce concours, ouvert au public, mettra pour la première fois de son histoire le violoncelle à l'honneur et offrira une occasion rare de découvrir l'excellence de jeunes interprètes et d'approcher de près l'exigence du répertoire classique, note le communiqué, ajoutant que l'une des particularités de ce concours est que les demi-finalistes se produiront aux côtés de l'OPM, interprétant un concerto classique ainsi qu'une oeuvre pour violoncelle seul.

Selon la même source, la finale permettra aux lauréats d'interpréter de grands concertos devant le jury et le public, avant un concert des récompensés célébrant l'excellence musicale de cette édition.

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Placée sous la direction musicale de Dina Bensaïd pour les demi-finales et Olivier Holt pour la finale, cette édition réunira un jury présidé par la violoncelliste Xenia Janković, aux côtés notamment du compositeur marocain Ahmed Essyad et des violoncellistes René Benedetti, Justus Grimm, Marie Hallynck et Yovan Markovitch.

En rendant toutes les épreuves accessibles gratuitement au public, sur réservation via le site du concours, l'OPM et la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc réaffirment leur volonté de démocratiser l'accès à la musique classique et de renforcer son ancrage dans le paysage culturel national.

Depuis son lancement en 2001, ce concours de l'OPM s'est imposé comme un événement majeur, contribuant activement à l'enrichissement et à la promotion de la musique classique au Maroc.

Subvention

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- département de la Culture, a annoncé l'ouverture des candidatures pour bénéficier des subventions dédiées à la musique, à la chanson et aux arts scéniques et chorégraphiques au titre de la première session de l'année 2026.

Cette subvention concerne la production musicale et de la chanson, la promotion et la distribution du produit musical et de la chanson, ainsi que la participation aux festivals internationaux de musique, aux résidences artistiques et aux arts scéniques et chorégraphiques, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les candidatures doivent être déposées, obligatoirement et exclusivement, par voie électronique, sur la plateforme (http://daam.minculture.gov.ma), et ce à partir du 24 mars courant jusqu'au 13 avril prochain à 16h30, ajoute la même source.

Des capsules explicatives, détaillant les différentes étapes et formalités pour bénéficier des subventions, sont consultables sur les pages officielles du ministère sur les réseaux sociaux, d'après le communiqué.