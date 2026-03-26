Maroc: Abdelmajid Fennich à l'honneur au Festival d'improvisation théâtrale de Salé

La deuxième édition du Festival d'improvisation théâtrale de Salé, qui se tient du 31 mars au 3 avril prochain, rendra hommage à l'artiste chercheur Abdelmajid Fennich.

Organisé à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre par l'Association les Masques des Deux Rives et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet événement vise à promouvoir l'art d'improvisation théâtrale et à élargir son public ainsi que ses praticiens, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme de cette manifestation, un hommage sera rendu à l'artiste Abdelmajid Fennich en reconnaissance de sa carrière artistique et de sa contribution au développement du paysage théâtral, précise le communiqué, ajoutant que Fennich présentera à cette occasion sa pièce "Jar wa Majrour", un moment artistique qui mêle reconnaissance et créativité sur scène.

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Il sera aussi procédé à l'organisation d'un atelier dédié aux enfants intitulé "Petit Conteur", animé par l'artiste Ahmed El Hababi, et d'une master class axée sur l'expérience théâtrale professionnelle, présentée par l'artiste Jalila Talmsi, outre les éliminatoires des compétitions d'improvisation sous la supervision des artistes Said Amel et Mohamed El Haoudi, selon la même source.

Ces éliminatoires offrent aux troupes participantes une opportunité de démontrer leurs talents d'improvisation à travers des performances qui mettent l'accent sur la spontanéité, la présence d'esprit et l'interaction directe avec le public.

La cérémonie de clôture du Festival, qui aura lieu le 3 avril prochain au complexe d'animation artistique et culturelle de Salé Tabriquet, sera marquée par l'organisation de la compétition finale d'improvisation, la remise des prix ainsi qu'un hommage aux participants.

La 2ème édition du Festival d'improvisation théâtrale de Salé reflète la volonté de faire de la ville une scène nationale de l'art d'improvisation mêlant spectacles, formations et compétitions, en mobilisant des artistes et des mentors expérimentés.

Cette manifestation a pour buts de rapprocher le théâtre du public et de renforcer sa présence dans la vie culturelle locale, avec pour ambition de construire une tradition artistique fondée sur l'innovation créative et l'expérimentation théâtrale, conclut le communiqué.