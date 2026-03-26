Maroc: Grand Prix Hassan II de Tennis - Une 40ème édition anniversaire sous le signe de l'excellence à Marrakech

La 40ème édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, prévue du 30 mars au 5 avril prochain sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), s'annonce en un rendez-vous exceptionnel marquant quatre décennies d'histoire et de rayonnement international de ce tournoi emblématique, ont indiqué, mardi, les organisateurs.

Lors d'une conférence de presse consacrée aux derniers préparatifs de cet événement sportif d'envergure, les organisateurs ont souligné que cette édition anniversaire constitue une étape importante dans l'histoire du tournoi, devenu au fil des années un passage incontournable pour les tennismen en quête de performances sur terre battue.

S'exprimant à cette occasion, le directeur du tournoi, Hicham Arazi, a affirmé que cette 40èmeédition représente "un cap symbolique illustrant l'histoire et le rayonnement international de ce tournoi emblématique", notant que la participation de joueurs issus de plus de 25 pays promet une compétition de haut niveau.

M. Arazi a également relevé que le Royal Tennis Club de Marrakech accueille cette compétition pour la 10èmeannée consécutive, saluant à cet égard l'engagement des équipes du club pour assurer le succès de cet événement majeur du tennis mondial.

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A l'occasion de cette édition anniversaire, a-t-il poursuivi, le choix a été fait d'attribuer exclusivement les "wildcards" aux joueurs marocains, afin de leur offrir une opportunité unique de se mesurer à l'élite internationale et de représenter dignement le tennis national sur cette scène prestigieuse.

Le directeur du tournoi a, en outre, exprimé ses remerciements aux autorités locales, aux sponsors et partenaires, ainsi qu'à la Fédération Royale marocaine de tennis, présidée par Faïçal Laraïchi, pour leur soutien constant.

Pour sa part, le président du comité d'organisation, Abdelaziz Tifnouti, a indiqué que l'accueil de cette 40ème édition par le RTCMA constitue "une grande fierté", mettant en avant la place de ce tournoi en tant que plus grand événement tennistique du continent africain.

Il a précisé que cette manifestation, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contribue au rayonnement de Marrakech et du Maroc sur la scène sportive internationale, grâce notamment à des infrastructures de qualité et à une expertise reconnue en matière d'organisation.

M. Tifnouti a également tenu à remercier l'ensemble des institutions et partenaires impliqués dans la réussite de cet événement, notamment les autorités locales, la Région Marrakech-Safi, le Conseil de la Ville de Marrakech, ainsi que la Fédération Royale marocaine de tennis.

Il a, en outre, salué le rôle des médias dans l'accompagnement et la promotion de ce rendez-vous sportif, exprimant le souhait que cette édition anniversaire offre au public un spectacle de très haut niveau, à la hauteur du prestige de la compétition.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Grand Prix Hassan II, seul tournoi ATP 250 en Afrique, réunit chaque année des joueurs de classe mondiale venus briguer ce titre prestigieux.

Cette 40ème édition, célébrant quatre décennies de passion et d'émotions tennistiques, s'annonce ainsi comme un moment fort pour les amateurs de tennis, tant au niveau national qu'international.