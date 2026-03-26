Maroc: Patrice Carteron nouvel entraîneur du WAC

25 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le Wydad Casablanca a nommé, mardi, Patrice Carteron nouvel entraîneur de l'équipe pour la prochaine période.

Dans un communiqué, l'équipe de Casablanca a souhaité au technicien français plein succès dans ses fonctions à la tête du staff technique des Rouge et Blanc.

Le technicien français prend les commandes du club à la place de Mohamed Amine Benhachem.

Pour rappel, le WAC occupe la 2è place en Botola avec 29 points à une unité de son rival, le Raja de Casablanca, mais avec trois matchs en retard.

En Coupe de la CAF, les Rouge et Blanc ont quitté la compétition au stade des quarts de finale à l'issue d'un choc 100% marocain face à l'Olympic de Safi.

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